2023 yavaşça sona ererken, 2024’ün başlarında piyasaya sürülecek olan Samsung Galaxy S24 serisi için heyecan artıyor. Son raporlarla beraber ortaya çıkan konsept görüntüler, Galaxy S24 Ultra’nın muhtemel tasarımını gösteriyor. Bu görüntüler, cihazın selefi Galaxy S23 Ultra’ya benzeyebileceğini gösteriyor.

İçindekiler Samsung Galaxy S24 Ultra Konsepti Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S24 Ultra Konsepti Ortaya Çıktı

Konsept görüntüler, S24 Ultra’nın selefi ile benzer bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Ancak, bazı özel detaylar da dikkat çekiyor. Örneğin, bu modelin titanyum çerçevesi, fırçalanmış bir yüzeye sahip olabilir, bu da cihaza benzersiz bir dokunuş katabilir. Ayrıca, S Pen’in düğmeleri ve üst kısmı, daha az yuvarlak bir tasarıma sahip olabilir.

Ekran tarafında, Galaxy S24 Ultra’nın hafifçe kavisli kenarlara sahip düz bir ekranla geleceği görülüyor. Ayrıca, S Pen’in telefonun rengiyle uyumlu olacağı gösteriliyor. Hoparlör tasarımı da değişmiş gibi görünüyor ve geleneksel ızgara yerine yeni bir tasarıma sahip.

S24 Ultra’nın teknik özellikleri hakkında da bazı bilgilere ulaşıldı. Cihazın, QHD+ çözünürlüklü 6,8 inç Dinamik AMOLED 2x ekranla geleceği söyleniyor. Gücünü ise Qualcomm’un Galaxy için özel olarak tasarlanmış Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy işlemcisinden alacak.

Kamera konusunda da Galaxy S24 Ultra iddialı olacak gibi görünüyor. 200MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera, 3x optik yakınlaştırmalı 10MP telefoto kamera ve 5x optik yakınlaştırmalı 50MP başka bir telefoto kamera olması bekleniyor. Bu, daha önceki modellere göre önemli bir yükseltme anlamına geliyor.

S24 Ultra’nın 5.000mAh büyük bir bataryaya sahip olduğu ve hızlı şarjı desteklediği de söyleniyor. Ayrıca, bu cihazın normalden daha erken bir tarihte, Ocak ayında piyasaya sürülebileceği söylentiler arasında.

Samsung Galaxy S24 Ultra, tasarımı ve teknik özellikleriyle heyecan yaratmaya devam ediyor. Teknoloji meraklıları, bu cihazın resmi tanıtımını dört gözle bekleyebilirler.

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy S24 serisi Ultra HDR desteğiyle geliyor

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni canavarları neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!