2024’ün başlarında Samsung’un üst düzey amiral gemisi Galaxy S24 Ultra için yapı malzemelerinde değişikliğe gidebileceği ortaya çıktı. Ice Universe tarafından paylaşılan bilgiler, bu modelin titanyumdan yapılabileceğini gösteriyor.

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Twitter’da bir teaser paylaşan Ice Universe, 22 sayısını kullanarak titanyum elementine işaret etti. Bu, Galaxy S24 Ultra’nın yeni bir kasa ile gelebileceğini ima ediyor. Ayrıca, Apple’ın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için aynı malzemeyi kullanacağına dair güncellenmiş iddialar var.

Titanyumun akıllı telefon üretiminde kullanılmaya başlanması yavaş yavaş dalgalar yaratıyor. Xiaomi, OnePlus ve diğer şirketlerin de bu geçişe katılması şaşırtıcı olmayacak.

Titanyumun bariz faydalarına rağmen, bu malzemeye geçişin şu ana kadar yaygınlaşmamış olmasının sebebi muhtemelen maliyeti. Eğer Samsung, Galaxy S24 Ultra dışında diğer modelleri için de titanyumu kullanırsa, fiyatları artırması gerekebilir, bu da satışlarına zarar verebilir.

Koreli dev şu anda zor zamanlar geçiriyor, bu yüzden tüketicilerin ilgisini çekebilecek yeni fikirlere ihtiyaç duyuyor. Ancak, titanyumun telefon fiyatını artırıp artırmayacağı henüz belirsiz. Şirket, ticari üniteler alüminyum çerçeveyle gönderilmeden önce titanyumdan yapılmış birkaç prototip üzerinde çalışıyor olabilir.