Samsung bir süredir Galaxy S24 serisi üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda akıllı telefonlar hakkında birçok sızıntı duyduk. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy S24 serisinin ekranı hakkında bir sızıntı yapıldı. Detaylara bakalım.

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Yeni sızıntıya göre Galaxy S24 serisinde önceki nesillerde olduğu gibi OLED bir ekrana sahip olacak. Ancak önceki nesillerden farklı olarak bu ekranda M13 OLED bir panel kullanılacak.

*Önceki nesil soldan sağa: Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra

Bundan önceki sızıntılara göre Galaxy S24 Exynos 2400 yonga seti ile gelecek. Exynos 2400; 3.1 GHz hızında çalışan bir Cortex-X4, 2.9 GHz hızında çalışan iki Cortex-A720 çekirdeği, 2.6 GHz hızında çalışan üç Cortex-A720 çekirdeği ve 1.8 GHz hızında çalışan dört Cortex-A520 olmak üzere toplamda on çekirdek ile birlikte gelecek. Yani yonga seti Deca çekirdekli (10 çekirdek) olacak.

Samsung’un S serisinde Exynos yonga seti kullanması ve batarya tarafında düşük şarj hızlarının bulunması her daim şikayetlere sebep olmuştu. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu S23 serisinde Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti kullanıldığında artık S serisinde Exynos yonga seti görmeyeceğiz diye sevinmişlerdi. Bu bağlamda Samsung, S24 serisi ile birlikte Exynos yonga setine geri dönse de batarya tarafında iyileştirmeler yapıyor. Peki siz Samsung’un yeni amiral gemisi serisi olacak olan Galaxy S24 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan bizimle paylaşmayı unutmayın.