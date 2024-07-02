Samsung’un merakla beklenen telefonu Galaxy S24 FE için geri sayım başladı. Telefonun çıkış tarihi yaklaştıkça bilgiler de gelmeye başladı. Özelliklerinden sonra şimdi de telefonun çok renkli renk seçenekleri ile geleceği ortaya çıktı. Galaxy S24 FE renk seçenekleri ateş ediyor.

Galaxy S24 FE çok renkli olacak, Galaxy S24 FE renk seçenekleri ateş ediyor

Galaxy S24 FE renk seçenekleri, kullanıcılar için geniş bir yelpaze sunacak. Samsung, bu modelde ağırlıklı olarak siyah rengi öne çıkaracak. Siyah, telefonlar için oldukça popüler bir renk olduğu için Samsung’un bu tercihi mantıklı görünüyor.

Ancak, Samsung yalnızca siyahla sınırlı kalmayacak ve Galaxy S24 FE renk seçenekleri arasında Gri, Açık Mavi, Açık Yeşil ve Sarı gibi daha canlı ve çeşitli renk seçenekleri de sunacak. Bu bilgi, Display Supply Chain Consultants (DSCC) CEO’su Ross Young tarafından doğrulandı.

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Sızdırılan görsellerde özellikle Açık Yeşil rengin dikkat çektiği görülüyor. Bu görseller, S24 FE’nin önceki modele kıyasla daha ince çerçevelere sahip olacağını ve ekranın da daha büyük olacağını işaret ediyor. 6,65 inç büyüklüğündeki ekran, kullanıcıların daha geniş bir görüntüleme alanına sahip olmasını sağlayacak.

Galaxy S24 FE renk seçenekleri yanında özellikleri de sızdırıldı. Samsung, Galaxy S24 FE’de Snapdragon yonga seti yerine kendi ürettiği Exynos 2400 yonga setini kullanacak. Bu işlemci, Galaxy S24 ve Galaxy S24+’ın bazı sürümlerinde de kullanılmıştı.

Exynos 2400, güçlü performansı ve enerji verimliliği ile dikkat çekiyor. Cihaz, 12 GB RAM ile donatılacak, bu da çoklu görevlerde ve yoğun kullanım senaryolarında sorunsuz bir deneyim sunacak. Ayrıca, Galaxy S24 FE, Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkacak, bu da kullanıcılara en güncel yazılım deneyimini yaşatacak.

Galaxy S24 FE, etkileyici bir kamera kurulumuna sahip olacak. 50 megapiksellik ana kamera, net ve detaylı fotoğraflar çekmeyi mümkün kılacak. Bu kameraya ek olarak, 12 megapiksellik ultra geniş açılı kamera, daha geniş perspektifler sunarken, 3x optik yakınlaştırma yeteneğine sahip 8/10 MP telefoto kamera, uzaktaki nesneleri yakınlaştırarak yüksek kaliteli fotoğraflar çekmeyi sağlayacak. Bu çok yönlü kamera sistemi, kullanıcıların çeşitli koşullarda mükemmel fotoğraflar çekmesine olanak tanıyacak.

Samsung, Galaxy S24 FE’nin kesin lansman tarihini henüz açıklamadı. Ancak, telefonun bu yılın sonunda veya gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Samsung’un bu yeni modelle kullanıcılarına ne zaman merhaba diyeceği merakla bekleniyor.