iPhone 16 Pro Max batarya konusunda kullanıcılarını sevindirecek. Apple, akıllı telefon dünyasında her yeni modelle çıtayı biraz daha yükseltiyor. Analist Ming-Chi Kuo’nun son açıklamaları, Apple’ın bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 16 Pro Max modeliyle ilgili çarpıcı detaylar içeriyor. Kuo’ya göre, bu yeni model %10’a kadar daha fazla kapasiteye sahip bir batarya ile gelecek.

İçindekiler iPhone 16 Pro Max batarya konusunda selefinden daha iyi olacak

iPhone 16 Pro Max batarya konusunda selefinden daha iyi olacak

Kuo’nun raporuna göre, Apple, yeni batarya teknolojisinde paslanmaz çelik bir kasa kullanacak. Bu yenilik, bataryanın yoğunluğunu %5 ila %10 artırarak, daha fazla enerji depolamasına olanak tanıyacak. Bu gelişme, kullanıcıların günlük kullanımda daha uzun süre boyunca telefonlarını şarj etmelerine gerek kalmayacağı anlamına geliyor.

Apple’ın bu yeni pil teknolojisine geçişinin arkasında, Avrupa Birliği’nin (AB) 2025 yılına kadar akıllı telefonların basit araçlarla erişilebilen değiştirilebilir pillere sahip olmasını gerektiren düzenlemeleri bulunuyor. 2027 yılına kadar zorunlu hale gelecek bu düzenlemelere uyum sağlamak, Apple gibi büyük teknoloji firmaları için büyük önem taşıyor.

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Geliştirilmiş pilin bu yıl bazı iPhone modellerinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Kuo, bu yeni teknolojiden faydalanacak ilk modelin iPhone 16 Pro Max olacağını belirtiyor. Bu yeni pil teknolojisi, pil boyutunu artırmadan veya mevcut performanstan ödün vermeden daha uzun pil ömrü sunabilir. Bu da kullanıcıların telefonlarını daha az sıklıkla şarj etmeleri anlamına geliyor.

Sızdırılan görseller, metal kasalı iPhone 16 Pro pilinin yer aldığı iddialarıyla birlikte, Apple’ın pil değişimlerini basitleştirme çabalarına işaret ediyor. Apple, bu yeni modelle birlikte kullanıcıların karmaşık yapışkan bantlar yerine düşük voltajla pili çıkarmasına olanak tanıyan elektrikle çalışan yapışkanlı ayırma teknolojisini kullanmayı planlıyor.

Kuo, paslanmaz çelik pil kasaları için Sunway’i önemli bir tedarikçi olarak belirtiyor. Eğer bu teknoloji 2025’in ikinci yarısındaki tüm iPhone modellerinde benimsenirse, Sunway’in gelir ve kârında %200-250 artış bekleniyor. Başarılı seri üretim, bu yeni pil tasarımının gelecek yıl tüm iPhone 17 modellerine genişlemesini sağlayabilir.

iPhone 16 serisi yaklaşık dört ay içinde, muhtemelen eylül ortasında piyasaya sürülecek. Bu yeni pil yönteminin en az bir iPhone 16 modelinde ve potansiyel olarak önümüzdeki yıl tüm iPhone 17 modellerinde yer alması bekleniyor. Bu gelişmeler, Apple kullanıcılarının daha dayanıklı ve uzun ömürlü pil teknolojisine sahip cihazlarla buluşacakları anlamına geliyor.