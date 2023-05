Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki yılın ilk ışıklarında karşımıza Galaxy S24 ailesi ile çıkacak. Bu yıl Exynos yonga setlerini inzivaya çeken Samsung, yeni serisi ile tekrardan Exynos kullanmaya başlayacak gibi görünüyor. Snapdragon’u anavatanı olan Güney Kore’de bırakacak olan Samsun’un, Exynos 2400 yonga setlerini kullanacağı söyleniyor.

Önümüzdeki yıl Plus serisini bırakıp ana ve Ultra model ile karşımıza çıkması beklenen Samsung, tasarımsal açıdan büyük bir yenilik getirmeyebilir. Ancak kamera tarafında Vivo ve Huawei’nin gerisinde kalan Samsung’un yeni modelleri ile yeni sensörlere geçiş yapacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

Oh…my.

Southeast Asia is also getting the Exynos 2400 in the S24. Not a Snapdragon. pic.twitter.com/xXGfTRpchJ

— Revegnus (@Tech_Reve) May 8, 2023