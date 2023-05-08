Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki yılın ilk ışıklarında karşımıza Galaxy S24 ailesi ile çıkacak. Bu yıl Exynos yonga setlerini inzivaya çeken Samsung, yeni serisi ile tekrardan Exynos kullanmaya başlayacak gibi görünüyor. Snapdragon’u anavatanı olan Güney Kore’de bırakacak olan Samsun’un, Exynos 2400 yonga setlerini kullanacağı söyleniyor.

Önümüzdeki yıl Plus serisini bırakıp ana ve Ultra model ile karşımıza çıkması beklenen Samsung, tasarımsal açıdan büyük bir yenilik getirmeyebilir. Ancak kamera tarafında Vivo ve Huawei’nin gerisinde kalan Samsung’un yeni modelleri ile yeni sensörlere geçiş yapacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

Oh…my.

Southeast Asia is also getting the Exynos 2400 in the S24. Not a Snapdragon. pic.twitter.com/xXGfTRpchJ — Revegnus (@Tech_Reve) May 8, 2023

Ayrıca, S24’ün daha dayanıklı bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Bu, daha sağlam bir çerçeve ve daha dayanıklı bir ekran koruyucu malzeme gibi özellikleri içerebilir. Ayrıca, Samsung’un, suya ve toza dayanıklılık özelliklerini de artırabileceği düşünülüyor.

Diğer söylentiler arasında, S24’ün daha hızlı şarj edilebilen bir bataryaya sahip olacağı ve kablosuz şarj özelliklerinin de geliştirileceği yer alıyor. Samsung’un ayrıca, S24’ün depolama kapasitesini artırabileceği ve daha fazla RAM kullanarak daha hızlı performans sağlayabileceği de söyleniyor.

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Tabii ki, bunlar sadece söylentiler ve tahminlerdir ve Samsung’un resmi açıklamaları olmadan kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ancak, Samsung’un her yeni modelinde önceki modellere kıyasla geliştirmeler yapması bekleniyor, bu nedenle S24 de büyük olasılıkla birçok yenilikle birlikte gelecektir.