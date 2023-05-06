Huawei cephesi, geçtiğimiz ay halihazırdaki amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Huawei P60 serisiyle çok ses getirmişti. 9 Mayıs’ta Avrupa topraklarına giriş yapacak olan serinin Avrupa lansmanına hazırlanan Huawei’nin bir sonraki gerçek amiral gemisi olan Mate 60 serisinden yeni haberler gelmeye başladı. Huawei Mate 60, tasarımıyla görenleri hayran bıraktı! İşte dillere destan tasarımı!

Huawei Mate 60 Çok Şık Olacak!

Çinli teknoloji devinin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu, selefi Mate 50 ile tasarım yönünden önemli benzerlikler içeriyor. Daire şeklindeki devasa dörtlü kamera modülü tasarımı bu cihazda da devam ettirilmiş. Ancak bu sefer kamera modülünün ortasından gövde renginde bir şerit geçtiğini görüyoruz.

Oldukça şık görünen bu arka kapak tasarımında, kamera adasındaki XMAGE yazısı dikkat çekiyor. Huawei cihazların renk ve görüntü işleme yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyan bu teknoloji, firmanın bir sonraki gerçek amiral gemisinde de doğal olarak yer alacak.

Arka kapağın alt kısmındaki “HUAWEI” yazısı ve XMAGE amblemi dışında arka kapağın çok sade bir tasarıma sahip olduğunu görmek mümkün. Bununla beraber, arka kapaktaki renk seçimi de dikkat çekiyor. Gümüş benzeri bir renk ile ortaya çıkan cihazın, içerisinde biraz da mavi ve mor renk tonlarını da barındırdığını görmek mümkün. Bu renk seçimi cihazın üst seviye görünümünü daha da iyileştirmiş.

Şimdilik cihazın donanım özellikleri hakkında pek fazla bilgimiz yok. Ancak son raporlar, Mate 60 serisinin 5 farklı sürümle beraber geliştirme aşamasında olduğunu ve kamera yetenekleriyle serinin tüm modellerinin rakiplerine gözdağı vereceğini gösteriyor.

Hatırlatmak gerekirse, Huawei cephesi P60 serisinde değişken diyafram açıklığı gibi yenilikçi kamera teknolojilerine yer vermişti. Serinin tepesinde yer alan Mate 60 ve Mate 60 Pro’nun da bu özelliklerle beraber gelmesi bekleniyor.

Kamera konusunda Samsung ve Apple ile kıran kırana bir yarış içerisinde olan Huawei’nin bir sonraki canavarını bizler de merakla bekliyoruz. Cihaz hakkında daha detaylı bilgiler edindikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei Mate 60 nasıl görünüyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!