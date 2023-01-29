Akıllı telefon pazarında rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Piyasada pek çok farklı markanın pek çok modeli bulunurken, Çoğu kişiye göre ABD’li teknoloji devi Apple şu anlık yarışı rakiplerinin önünde götürüyor. Analistler için bunun temel nedeni ise şirketin kendi yazılım ve donanımıyla daha iyi bir hizmet sunması. Bir süredir benzer bir çalışma yürüten dev firmanın en büyük rakibi Samsung, sonunda donanım konusunda istediği başarıyı yakalamış görünüyor. Şirketin önümüzdeki yıl piyasaya süreceği Galaxy S24 serisinde kullanacağı işlemci, firmanın kendi ürettiği Exynos 2400 olacak.

İçindekiler Exynos 2400 Yeni Amiral Gemileri için Devrim Yaratabilir

Exynos 2400 Yeni Amiral Gemileri için Devrim Yaratabilir

Yakın tarihte yayınlanan raporlar, gelecek sene raflarda yerini alacak Galaxy S24 modellerinin on çekirdekli Exynos 2400 isimli bir işlemciye sahip olacağını iddia ediyor. Şirketin donanım özelinde çalışmalar yürüten birimi Samsung MX’in yaklaşmakta olan Exynos 2400 CPU’suna yeşil ışık yaktığı ve seri üretimin bu yılın sonlarına doğru Samsung’un 4LPP düğümünde başlayacağı bildirildi. Güney Koreli analist Vampire King’e göre Exynos 2400 (Root) toplam on çekirdekli bir dörtlü küme tasarımına sahip olacak ve gelecek yılki Galaxy S24’ün Güney Kore varyantlarında kullanılacak.

Exynos 2400’ün Snapdragon 8 Gen 2’nin dörtlü küme tasarımını, bir ana Cortex-X4 çekirdeği, iki Cortex-A720 çekirdeği kümesi ve dört Cortex-A510 çekirdeği ile takip edeceği söyleniyor. Bununla birlikte, Cortex-A720 çekirdeklerinin tam sayısı ve toplam CPU çekirdeği sayısı hakkında çelişkili bilgiler de yayınlanan raporlarda mevcut. Bazı haberler işlemcinin sekiz CPU çekirdeği (1+4+3) taşıyacağını belirtirken, diğerleri on çekirdeğe (1+2+3+4) sahip olacağını iddia ediyor.

İlginizi çekebilir: LG İlk OLED Laptopunda Samsung Ekran Paneli Kullanıyor

Yeni Exynos 2400’ün Samsung’un sadeceGalaxy serisine özel olarak üretilmediği söyleyebiliriz. Ancak yeni çipin olarak Galaxy S24 serisinde kullanılması muhtemel gözüküyor. 2024 yılında seri üretime girmesi beklenen yonga seti şirketi son yıllarda amiral gemisi cihazlarında Snapdragon işlemcileri kullanma geleneğini değiştirmekle kalmayıp, diğer markaların cihazlarına da güç verilmek için de kullanılabilir. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.