Samsung’un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S23 Ultra, DxOMark testinden aldığı düşük puan ile çok konuşulmuştu. Şimdi ise telefon bazı kritik sorunlar ile gündeme gelmeye başladı. Ünlü Reddit forumunun Samsung başlığında, kullanıcılar Wi-Fi 6 (802.11ax) kullanırken kablosuz bir ağa bağlanma sorunlarını gündeme getirmeye başladı.

Aslında sorun yeni değil, bazı telefonlarda neredeyse kutudan çıkar çıkmaz gözlendi. Ancak bu her telefonda yaşanmıyor. Örneğin, aynı anda satın alınan iki Galaxy S23 Ultra durumunda, yalnızca birinin sorunu var. Kullanıcılar, hem evde hem de işte veya başka bir yerde farklı yönlendiriciler ve Wi-Fi 6 ağlarında gözlemlendiğini not ediyor. Yani bu sorun telefonlarla ilgili.

Samsung kısa süre önce Galaxy S23 için ilk yazılım güncellemesini yayınladı. Ancak sorun yine tam anlamıyla çözülmedi. Hala kullanıcılar Wi-Fi 6 kullanırken bağlantı sorunları yaşıyor. Samsung cephesi bu sorunu çözmek için yakında bir güncelleme daha yayınlayacaktır. Ancak bu süreçte yapacağınız tek şey Wi-Fi 6 router’ınızı uyumluluk için Wi-Fi 5 olarak kullanmanız.

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Samsung’un bağlantı tarafında sorun yaşaması oldukça ilginç. Muhtemelen bu sorun farklı routerlar ile olan iletişimden kaynaklanıyor. Güncelleme ile çözülmesine kesin gözüyle bakılan bu sorunun çok yakında ortadan kalkması bekleniyor.