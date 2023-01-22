Samsung uzunca bir süredir Samsung Galaxy S23 serisi üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon serisi ile ilgili birçok sızıntı yapıldı. Bugün geldiğimiz noktada serinin amiral gemisi modeli olan Galaxy S23 Ultra; Nikaragua, Matagalpa’daki yerel bir satıcıda satış esnasında görüntülendi. Detaylara göz atalım.

KM CELL STORE adlı yerel bir mağaza, Facebook sayfasında en az dört adet S23 Ultra birimine sahip olduğunu iddia eden bir gönderi paylaştı. Facebook gönderisine göre 12 GB RAM ve 512 GB depolamaya sahip model satıcının elinde bulunuyor.

Gönderide herhangi bir fiyat açıklaması bulunmuyor ancak satıcının elinde 4 farklı renk mevcut.

Samsung Galaxy S23 Ultra’nın birçok özelliği hali hazırda zaten sızdırılmıştı. Sızıntılara göre akıllı telefon 200 MP ana kamera ile gelecek. Bu ana kameraya 3x ve 10x telefoto kamera üniteleri eşlik edecek. Ekran tarafında akıllı telefon 1440p çözünürlükte 500 PPI piksel yoğunluğu sunan 6.8 inç büyüklükte Dinamik Amoled bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

S23 Ultra kaputun altında Qualcomm’un 2022 yılının sonlarında piyasaya sürdüğü Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga seti gücünü 45W kablolu hızlı şarj özelliğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor. Samsung’un yeni amiral gemisi modeli bağlantı tarafında ise Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, NFC ve UWB gibi bağlantıları destekleyecek.

Sızıntılara göre telefon kutudan Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile çıkacak. Samsung, yaptığı bir açıklamada Samsung Galaxy S23 serisinin 1 Şubat tarihinde duyurulacağını onayladı. Serinin ülkemizde de satışa sunulacağını belirtelim. Muhtemelen fiyatı iPhone 14 seviyesinde olacak.