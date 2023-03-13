Samsung’un 2023 yılındaki amiral gemisi akıllı telefon ailesi olan Galaxy S23 serisinin sorunlar bitmiyor. Önceden Wi-Fi bağlantı sorunuyla gündeme gelen seri, kısa bir süre önce de S-Pen sorunuyla gündeme gelmişti. Sorunları bitmeyen Galaxy S23 ailesi şimdi de kamera sorunuyla gündemde. Bu sefer durum daha ciddi olabilir!

Galaxy S23 Serisinin Kamera Donanımında Hata Olduğu İddia Edildi!

Galaxy S23 ve S23+’daki 50MP arka kameranın çekilmek istenen sahneyi odakta tutma konusunda bir sorunu varmış gibi görünüyor. Kullanıcılar, sahnenin merkezi beklediğiniz gibi keskin ve odaklanmış görünürken, fotoğrafların yanlarda ve kenarlarda bulanık olduğunu bildiriyor.

Sorun Viyetnam’da üretilen Galaxy S23 ve S23+ cihazları etkiliyor gibi görünüyor. Genelde cihazların üretim yerinden ziyade, belirli parti üretimlerde kullanılan parçaların bir sorunu tetiklediğini söylemek mümkün. Zira, Hindistan üretimi olan bazı cihazlarda da durumun var olduğunu söylemek mümkün.

Aslında aynı sorun Galaxy S22 serisinde de vardı fakat durum bu kadar dillendirilmemişti. Galaxy S23 ve S22 modellerinin kamera dizilimi ve sensörlerin büyük ölçüde aynı olduğu düşünüldüğüne bunun şaşırtıcı olmadığı söylenebilir.

Galaxy S22 serisinde aynı şikayeti yaşayan kullanıcılar, cihazlarını servis merkezlerine göndermiş ve parça değişimi ile sorunu halledebilmişti. S23 serisindeyse bu sorunun nasıl çözüme ulaştırılacağı merak ediliyor.

Bazı kullanıcılar durumun yazılımsal olduğunu düşünerek umutlarını yüksek tutsa da, sorunun donanımsal olmasının daha yüksek bir ihtimal olduğunu söylemek mümkün. Eğer sorun yazılımsal olsaydı, Galaxy S22 serisinde bu sorun daha önceden çözülürdü. Ayrıca kamera değişimin sorunu büyük ölçüde çözdüğü düşünüldüğünde, sorunun donanımda olduğu daha da kesin bir hal alıyor.

Serinin tepe modeli olan ve S23 ve S23+ modellerinden tamamen farklı kamera sensörlerine sahip olan S23 Ultra ise bu sorundan etkilenmemiş gibi görünüyor. Bunun sorunun donanımsal olduğunda dair bir başka güçlü işaret olduğunu söyleyelim.

Samsung’un önceki serilerdeki bütün sorunlardan kurtulduğu ve tam anlamıyla rafine bir cihaz çıkarmaya oldukça yakın olduğu bir dönemde gelen bu haberler firma için talihsiz sayılabilir. Konu hakkında büyük yayınlar Samsung’a açıklama için ulaşmış durumda. Firma cevap verir vermez biz de sizleri bilgilendireceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Eğer bir S23 veya S23+ kullanıcısı iseniz cihazınızda bu sorunu yaşıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!