Galaxy S22 Ultra, kamera konusunda 2022 yılının en iyi akıllı telefonlarından biri olmasıyla öne çıkmıştı. Tanıtımının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen hala herkesi kamera yetenekleriyle etkileyen cihaz, şimdi de cihazla beraber çekilen bir kısa film ile gündemde. Kısa filmin yönetmen koltuğunda dünyanın en prestijli ödüllerinden biri sayılan Oscar ödüllü yönetmen Charlie Kaufman var!

Galaxy S22 Ultra Video Yetenekleriyle Büyüledi!

Günümüzde birçok kişi akıllı telefonlarıyla oldukça etkileyici videolar çekebiliyor. Ancak bu videoların büyük bir çoğunluğu video konusunda yenilmez olarak kabul edilen iPhone‘lar ile çekiliyordu. Hatta, Apple tarafı bunları reklamlarında “Shot on iPhone” başlığıyla sıkça kullanıyordu.

Görünen o ki, Oscar ödüllü yönetmen Charlie Kaufman Android akıllı telefonların da profesyonel kalitede videolar çekebileceğini göstermek istemiş. Samsung, resmi hesabından Kaufman tarafından yönetilen ve tamamı Galaxy S22 Ultra ile çekilmiş “Çakallar & Ateş Böcekleri” adlı kısa filmden bir tanıtım videosu yayınlayarak herkesi şaşırttı.

Kısa filmde, hayatında kritik bir eşiğe gelmiş olan bir kadının başından geçenler anlatılıyor. Birçok drama ögesini içinde barındıran filmin tanıtım videosunda hüzünlü bir müzikle beraber Galaxy S22 Ultra tarafından çekilmiş kısa sahneler görüyoruz.

Her ne kadar filmin hikayesi oldukça alışıldık bir şeymiş gibi dursa da, çekimlerin gerçekten de profesyonel bir kameraya aitmiş gibi göründüğünü söylemeliyiz. Hatta eğer bu haberi okumadan videoyu izlediyseniz, tanıtım videosunun profesyonel bir film kamerasıyla çekildiğini düşünmüş olabilirsiniz.

Eğitimli gözler, özellikle düşük ışıktaki çekimlerde biraz kumlanma sorunu olduğunu görecektir. Yine de profesyonel kameralara göre oldukça ufak bir sensöre sahip olan bir akıllı telefonun bu denli kaliteli çekimler yapmasının takdir edilesi bir başarı olduğunu söylemeliyiz.

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Samsung, yayınladığı bu videoyla beraber Android telefonların da etkileyici videolar çekebildiğini kanıtlamış oldu. Bunun da Apple’a güçlü bir gönderme olduğunu söylemek mümkün.

Kısa filmin ne zaman yayınlanacağı hakkındaysa henüz herhangi bir bilgi paylaşılmış değil. Bizler de “Çakallar & Ateş Böcekleri” kısa filmini merakla bekliyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce “Çakallar & Ateş Böcekleri” nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!