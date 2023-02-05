Samsung’un yeni amiral gemisi modeli için oyun dünyasından haberler gelmeye başladı. Galaxy S23 Ultra ve Genshin Impact‘e ait bir pazarlama görseli yayınlandı. Yayınlanan bu görsel; telefonun Genshin Impact’te ilk kez 120 Hz kare hızı sağlayacağını gösteriyor. Bu Android dünyasında bir ilk olacak.

Genshin Impact, mobil cihaz kaynakları, özellikle GPU kaynakları için oldukça zorlu bir oyundur. Bu kadar yüksek bir kare hızını koruma yeteneğinin Snapdragon 8 Gen 2‘nin bir özelliği olup olmadığı veya bazı yazılım iyileştirmeleriyle ilgili olup olmadığı henüz belli değil.

Galaxy S23 Ultra diğer oyunları 120 Hz kare hızında oynamanıza izin veriyorsa, Samsung telefonu taşınabilir bir oyun konsolu olarak sunabilecek. Muhtemelen ilerleyen aylarda Samsung’dan oyuncular için farklı aksesuarlar da göreceğiz.

120 Hz tazeleme hızında oyun oynatabilecek olan S23 Ultra’da Qualcomm’un özelleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin yer aldığını belirtelim. GPU tarafında önemli atılımlar yapan Samsung, bu ataklarının meyvelerini bu yıl yiyecek gibi görünüyor.

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Türkiye pazarında da yakında lansmanı yapılacak olan yeni seri, mobil oyun deneyimini bir adım öteye taşımak istiyor. Samsung’un oyun tarafında yaptığı hamlelere Apple’ın nasıl yanıt vereceği belirsizliğini koruyor. Bakalım iPhone 15 serisi ile özellikle GPU tarafında büyük bir sıçrama görecek miyiz?

İçindekiler Galaxy S23 Ultra özellikleri

Galaxy S23 Ultra özellikleri

6.8 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde 48 ila 120 Hz arasında uyarlanabilir AMOLED 2X ekran / Corning Gorilla Glass Victus 2 koruma

Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti

Adreno 740 GPU

8 GB / 12 GB LPDDR5X RAM

256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 depolama

One UI 5.1 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

f/1.7 diyafram açıklığına sahip 1/1.3 inçlik 200 Megapiksel ana kamera, f/4.9 diyaframlı 10 Megapiksel periskop lens, f/2.4 diyaframlı 10 Megapiksel telefoto lens ve f/2.2. diyaframlı 12 Megapiksel çözürlüklü 120 derece ultra geniş açılı lens

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP ön kamera

Toza ve Suya dayanıklı (IP68)

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E (S23) / Wi-Fi 7 (S23+), 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

45W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya