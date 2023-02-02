Qualcomm ve Samsung, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga serini Galaxy S23 etkinliğinde detaylandırdı. İki dev isim, bu yonga setinin telefonda şimdiye kadarki en güçlü, verimli ve mevcut olan en hızlı Snapdragon olduğunu söyledi. Peki, bu yonga seti özellikleri ile bizlere neler sunuyor?

Samsung, yeni tasarlanmış bir CPU mikro mimarisinin Galaxy S23 serisinin işleme yeteneklerini Galaxy S22 serisine kıyasla yaklaşık yüzde 30 artırdığını söyledi. Diğer amiral gemisi telefonlarda yer alan standart Snapdragon 8 Gen 2’deki 3.2GHz‘e kıyasla 3.36GHz‘e kadar en yüksek hızlara sahip. Samsung, Galaxy’nin yüksek verimli NPU mimarisinin, kullanıcıların destansı fotoğraflar ve videolar çekmelerine yardımcı olmak için bir AI algoritması kullanırken performans ve gücü dengelemek için %49 oranında optimize edildiğini belirtiyor.

Galaxy S23 serisindeki en önemli iyileştirmelerden biri, Galaxy 22 serisine kıyasla yaklaşık %41 daha hızlı performans vaat eden optimize edilmiş GPU oluyor. Ayrıca bu SoC’ta gerçek zamanlı ışın izleme de var. Galaxy S23, görüntüleri geliştirmek için gerçek zamanlı anlamsal segmentasyonu etkinleştirmek için Snapdragon’un Bilişsel ISS’sini kullanan dünyanın ilk telefonu unvanını eline alıyor

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Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy tarafından desteklenen Galaxy S23 serisi ayrıca ultra düşük ışıkta video çekimi, çoklu kare gürültü azaltma ve 200MP (Galaxy S23 Ultra) fotoğraf yakalama özelliği sunuyor. Bu yonga seti, Qualcomm 5G AI İşlemcili Snapdragon X70 5G Modem-RF ile geliyor. Ayrıca ekran içi Qualcomm 3D Sonic Sensör Gen 2 de bu yonga setinde yer alıyor.

İçindekiler Samsung Galaxy S23 özellikleri

Samsung Galaxy S23 özellikleri

6.1 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde 48 ila 120 Hz arasında uyarlanabilir AMOLED 2X ekran / Corning Gorilla Glass Victus 2 koruma

Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti

Adreno 740 GPU

8 GB LPDDR5X RAM

128 GB (UFS 3.1) / 256 GB / 512 GB UFS 4.0 depolama

One UI 5.1 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

f/1.8 diyaframa sahip 50MP ana kamera, f/2.2 diyaframa sahip 12MP 120 derece Ultra Geniş sensör, ve f/2.4 diyaframlı 10MPTelefoto lens

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP ön kamera

Toza ve Suya dayanıklı (IP68)

Boyutları 146,3 x 70,9 x 7,6 mm

Ağırlık: 167g

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E (S23) / Wi-Fi 7 (S23+), 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

25W hızlı şarj destekli 3.900 mAh kapasiteli batarya