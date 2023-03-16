Samsung Galaxy S23 serisi, Koreli teknoloji devinin son yıllardaki en iyi ürünlerden biri olarak biliniyor. Ancak, cihazlarının performansından memnun olmayan bir grup kullanıcı var gibi görünüyor. Sosyal medya ve forumlarda paylaşılan bilgilere göre, bazı Galaxy S23 kullanıcıları üçüncü taraf uygulamalarda gezinirken animasyon gecikmesi sorunuyla karşılaşıyor!

Yine Galaxy S23 Serisi, Yine Bir Sorun!

Önce Wi-Fi bağlantı sorunuyla, ardından da S-Pen sorunuyla gündeme gelen seri son olarak kameranın odaklama sorunuyla gündeme gelmişti. Cihazların bitmeyen sorunlarına şimdi de animasyon sorunu eklendi. Bu sorunlar en sonunda Voltran’ı oluşturarak serinin satışlarına ölümcül bir darbe indirebilir.

Son yaşanan sorun ise bunların arasında en masum olanı diyebiliriz. Görünüşe göre bu sorun yaygın değil ve yalnızca belirli kullanıcıları etkiliyor. Sorunun temel nedeninin Şubat 2023’te yayınlanan güvenlik güncellemesiyle olduğu düşünülüyor.

Sorunun üçüncü taraf bir uygulama ya da henüz tanımlanmamış başka bir faktörle ilişkili olma ihtimali de var. Dahası, bazı kullanıcılar Samsung’un kendi Galaxy Store uygulamasında bile kaydırma gecikmeleri gözlemlediğinden, sorunun yalnızca üçüncü taraf uygulamalarla sınırlı olmadığı ve sistem uygulamalarını da etkilediği görülüyor.

Raporlara göre, Samsung’un Galaxy Store uygulama mağazasında ekran yenileme hızı 60Hz’in altına düşüyor. Bu durum, 60Hz’den daha yüksek yenileme hızına sahip olmayan orta sınıf Samsung cihazlara kıyasla, piyasının en güçlü işlemcisine ve en iyi ekranlarından birine sahip Galaxy S23 serisi kullanıcılarının Galaxy Store’da daha yavaş bir kaydırma deneyimi yaşamasına neden oluyor.

Titreşimli ve tutarsız animasyonlar, üst düzey cihazlarının sorunsuz çalışmasını bekleyen kullanıcılar için hoş olmayan ve sinir bozucu bir deneyim olmuş. Bazı kullanıcılar sorunu çözmek için telefonu yeniden başlatmak, önbelleği silmek, RAM Plus’ı devre dışı bırakmak veya 60Hz yenileme hızına geçmek gibi birkaç potansiyel çözüm öneriyor.

Ancak bu çözümlerin herkes için etkili olmadığını ve bu çözüm yollarının bazılarının telefonun ana pazarlama noktası olan 120Hz değişken tazeleme hızına sahip ekran gibi bazı özellikleri kullanmayı engellediğini söyleyebiliriz.

Sorunun nedeni, değişken ekran yenileme hızının kendini doğru olarak ayarlayamıyor olmasıyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Zira Galaxy S23 serisi modelleri ekran tazeleme hızını ekran gösterilen içeriğe göre 120Hz’e kadar çıkarabilmenin yanında, 60Hz’in de altına indirebiliyor. Samsung belki pilden tasarruf etmek için bazı uygulamaları 60Hz’te çalışacak şekilde ayarlamış olabilir.

Ancak bunun donanımsal bir sorun olmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu söylemekte fayda var. Samsung henüz söz konusu sorunu resmi olarak kabul etmedi. Şirketin, bazı Galaxy S23 kullanıcılarını etkileyen sorunu çözmek için derhal bir yazılım güncellemesi yayınlayacağına inanıyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sorunları bir türlü bitmeyen Galaxy S23 serisindeki bu sorun sizi de etkiliyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!