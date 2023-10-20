Samsung, Galaxy S23 için Android 14 tabanlı One UI 6 Beta 8 güncellemesini şu anda kullanıcıların deneyimlemesi için sunuyor. Şirket, Android 14’e özgü bu güncellemenin kararlı sürümünü yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor, ancak önce en son beta sürümünü sunuyor.

İçindekiler Galaxy S23 için Android 14 gümbür gümbür geliyor

Galaxy S23 için Android 14 gümbür gümbür geliyor

Bu güncelleme, Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra sahiplerine sunduğu Android 14 güncellemesini içeriyor. Bu, bu cihazlar için Android 14’ün ilk yinelemesi değil; zira Samsung, One UI 6’nın yeni beta sürümlerini periyodik olarak sunuyor.

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Şu anda, güncelleme Hindistan, Polonya, Almanya, ABD ve İngiltere’deki kullanıcılar için mevcut. One UI 6 Beta 8 güncellemesi büyük özellikler getirmese de, kullanıcı deneyimini geliştiren özellik geliştirmeleri, hata düzeltmeleri ve genel sistem kararlılığı ve performansını artırır. Ayrıca, bu güncelleme en son Ekim 2023 güvenlik yamasını da içerir.

En son beta sürümü, mevcut stok uygulamaları güncelleyerek ve Android 14 beta deneyimini iyileştirerek kullanıcıların deneyimini artırıyor. Ancak unutmayın ki bu güncelleme yalnızca Galaxy S23 kullanıcıları için One UI 6 beta programına kayıtlı olanlar için mevcut.

Beta sürüm ile ilgilenenler, güncellemeyi kontrol etmek için “Ayarlar” menüsünden “Yazılım Güncellemesi” bölümüne giderek en son beta sürümünü indirebilirler. Bu güncellemenin toplam indirme boyutu yaklaşık 500MB büyüklüğünde. Şimdilik One UI 6 arayüzü ile Android 14’ün ne zaman nihai olarak çıkacağı bilinmiyor. Ancak tahminlere göre yıl sonuna kadar