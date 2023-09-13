Uzun süredir beklenen Samsung Galaxy S23 FE sonunda gün yüzüne çıkıyor gibi görünüyor. Raporlara göre, Samsung’un yeni amiral gemisi katili bu çeyrekte Galaxy Tab S9 FE serisiyle birlikte piyasaya sürülecek. Şirket resmi bir lansman tarihi vermezken, TENAA sertifikalarında telefonun bazı temel özellikleri ve görüntüleri ortaya çıkmıştı. Şimdiyse telefondan yepyeni görüntüler geldi! İşte yakışıklı!



Galaxy S23 FE Amiral Gemilerinin Ateşini Söndürmeye Geliyor!



TENAA sertifikası, Galaxy S23 FE’nin standart Galaxy S23 ile oldukça benzer bir tasarıma sahip olacağını göstermişti. Siyah rengiyle karşımıza çıkan cihazda arkada üç adet kamera modülü ve bir LED flaş dikkat çekmişti.



Yeni sızdırılan görüntülerin de TENAA’dakilerle neredeyse birebir aynı olduklarını görüyoruz. Samsung gerçekten de Galaxy S23’teki tasarım felsefesini tüm modellerde sürdürecek gibi görünüyor. Grafit olarak adlandırılması beklenen siyah renk cihaza sadelik katarken, aynı zamanda oldukça da şık görünmesini sağlıyor.

TENAA’ya göre, telefon FulHD+ çözünürlüğe sahip 6,3 inçlik bir OLED ekrana sahip olacak. Bu ekran boyutuyla S23 FE’nin nispeten kompakt telefonlar sınıfına gireceğini söylemek mümkün. Dynamic AMOLED 2X teknolojisine sahip olacağı söylenen bu ekran 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Ancak bu ekran yenileme hızı değişken olmayabilir.

Cihazın boyutları 158.0 x 76.5 x 8.2mm olarak karşımıza çıkıyor ve ağırlık ise yaklaşık 210 gram. Bu ağırlık ile S23 FE’nin boyutundaki diğer cihazlardan biraz daha ağır olacağını söylemek mümkün. Şu ana kadar gelen sızıntılara göre, Galaxy S23 FE, satışa sunulduğu pazara bağlı olarak ya Snapdragon 8 Gen 1 ya da Exynos 2200 yonga seti ile gelebilir.

TENAA’da görülen cihaz ise sekiz çekirdekli bir CPU mimarisi ve 2,99 GHz tepe frekansına sahip bir Snapdragon çip ile donatılmış. Bu işlemci, 8GB RAM ve 128GB veya 256GB depolama seçenekleri ile destekleniyor. Burada cihazın model numarasını göremediğimiz için bu modelin hangi pazarda satılacağını bilemiyoruz. Bu nedenle Samsung’un bütün pazarlarda kesin olarak Snapdragon işlemci kullanacağını söylemek biraz zor.

Kamera tarafında, S23 FE muhtemelen 50MP ana kamera, 8MP geniş açı ve 12MP telefoto kamera ile üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Ön kısımda ise 10MP’lik bir selfie kamerası yer alacak gibi görünüyor. Bu yeni cihazı besleyecek olan 4.370mAh batarya, 25W hızlı şarjı destekleyecek.

Yazılım tarafında, Galaxy S23 FE, Android 13 tabanlı One UI 5.1 arayüzünü çalıştıracak. Bu kombinasyon, kullanıcılara en güncel One UI deneyimini sunmayı amaçlıyor. Galaxy S23 FE’nin kesin lansman tarihi henüz açıklanmış değil, ancak bu sızıntılar cihazın yakın bir gelecekte tanıtılacağına işaret ediyor.

Vivo gibi diğer Çinli rakipler de Aralık ayında tanıtacakları güçlü telefonlarla S23 FE’ye önemli bir alternatif sunabilir. Akıllı telefon pazarında rekabet kızışacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S23 FE nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!