Samsung cephesinin çok sevilen Galaxy S21 FE modelinden sonra duyurduğu bir sonraki Fan Edition modeli olan Galaxy S23 FE indirim haberi ile karşımızda. Galaxy S23 FE, şu an internet üzerinde son 6 ayın en düşük fiyatı ile tüketicilerle buluşuyor. S23 FE fiyatı indirim gördü. İşte S23 FE özellikleri ve güncel fiyatı.

Samsung Galaxy S23 FE İndirim Gördü: İşte Güncel Fiyatı

S23 FE ilk satışa çıktığında 21 bin lira seviyesinden piyasaya sürülmüştü. Çeşitli indirim ve kampanyalarla büyük ilgi gören cihazın fiyatı zamanla biraz yükselse de, son dönemlerde Galaxy S24 tanıtımı ile beraber yeni indirimler görüyoruz.

Şu sıralar S21 Fan Edition 2. Nesil fiyatı oldukça inmişken, orta-üst seviyedeki bir başka güçlü model olan Galaxy S23 FE fiyatı da indi. S23 FE 128GB modeli şu anda güncel olarak 18.499 TL fiyatı ile online alışveriş siteleri üzerinden satın alınabiliyor.

S21 FE ile bu cihaz arasında yalnızca 2000 TL’lik bir fark bulunuyor. Bu durumda 2 nesil daha yeni bir cihaz olan ve daha uzun süreler güncelleme alacak olan S23 FE’yi tercih etmek daha mantıklı olabilir. Eğer S23 FE özelliklerini merak ediyorsanız, bir sonraki bölüme geçebilirsiniz.

Galaxy S23 FE Özellikleri

Samsung, yeni akıllı telefonu Galaxy S23 FE ile teknoloji severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yüksek performansı ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu model, birçok yenilikçi özellikle donatılmış durumda.

S23 FE, Samsung Exynos 2200 işlemci ile güçlendirilmiş, bu sayede yüksek performans ve hızlı işlemci hızı sunuyor. Cihaz, 6.4 inç boyutunda Dynamic AMOLED 2X ekran ile donatılmış ve bu ekran, 120Hz yenileme hızına sahip. Böylece oyun oynarken ve video izlerken daha akıcı bir deneyim sunuluyor.

Galaxy S23 FE’nin kamera sistemi oldukça etkileyici. Arka kamerada 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı kamera ve 8 MP telefoto kamera bulunuyor. Bu sayede her türlü ışık koşulunda net ve kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz. Ön kamerada ise 10 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor, bu da selfie’lerinizin her zamankinden daha net olmasını sağlıyor.

Cihaz, 4500 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor ve 25W hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özellikleri de mevcut. Bu sayede diğer cihazlarınızı Galaxy S23 FE ile şarj edebilirsiniz. Ancak kutudan şarj aleti çıkmıyor.

Galaxy S23 FE, IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı. Bu özellik, cihazın çeşitli çevresel koşullarda daha dayanıklı olmasını sağlıyor. En son One UI 6.1 arayüzü ile kullanıcı deneyimini artıran Galaxy S23 FE, kişiselleştirilebilir özellikler ve akıllı asistanlarla donatılmış. Ayrıca son güncelleme ile Galaxy AI özellikleri de bu modelde geldi.

Depolama seçenekleri açısından, 128GB ve 256GB depolama kapasiteleri sunan cihaz, aynı zamanda 8GB RAM ile hızlı ve kesintisiz bir kullanım sağlıyor. Renk seçenekleri arasında yeşil, siyah, mor ve beyaz bulunuyor, bu da tarzınıza uygun bir model bulmanızı kolaylaştırıyor.

Güvenlik açısından da üst düzey özellikler sunan canavar, Samsung Knox güvenlik platformu ile donatılmış durumda. Bu sayede verileriniz güvende kalıyor ve istenmeyen erişimlere karşı koruma sağlanıyor.

S23 FE’nin tüm bu etkileyici özellikleri, onu piyasadaki en cazip seçeneklerden biri haline getiriyor. Eğer yüksek performanslı, şık ve dayanıklı bir akıllı telefon arıyorsanız bu model tam size göre.

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Peki siz bu konuda ne düşnüyorsunuz? Sizce cihazın fiyatı nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!