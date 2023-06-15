Sammobile’ın yeni raporuna göre, Samsung’un Galaxy S23 FE akıllı telefonunu Q3 2023’te belirli pazarlarda piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu bilgi, önceki söylentilerle örtüşüyor. Rapor aynı zamanda şirketin telefonu Q4 2023 ve Q1 2024’te geniş çapta piyasaya sürmeyi planladığını belirtiyor.

Henüz Samsung’un S23 FE’yi piyasaya sürmeyi planladığı ülkelerin listesi yok. Galaxy S21 FE’nin tanıtımı Ocak 2022’nin başlarında ABD ve Avrupa’da gerçekleşti ve sonrasında ise Türkiye pazarına geldi. Bu yüzden yeni modelin de kısa sürede ülkemize gelmesini bekliyoruz.

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Telefonun 128GB veya 256GB depolama alanı seçenekleri bulunacak, 6GB veya 8GB RAM ile eşleşecek, 50MP arka kameraya sahip olacak ve 25W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyor.

Güney Kore’den gelen son rapora göre, telefon, AMD destekli Exynos 2200 işlemcisiyle gelecek. Samsung, Exynos 2200’ü AP pazarında varlığını artırmak ve performansını iyileştirmek için yeniden tasarladığını belirtti. Verimliliğinin Snapdragon 8 Gen 1’den daha iyi olduğu ve neredeyse 8+ Gen 1 ile aynı seviyede olduğu bildiriliyor.

Samsung, bu yıl Galaxy A73’ün halefi olarak Galaxy A74’ü piyasaya sürmedi, bu nedenle Galaxy S23 FE’nin bu yıl A serisi telefonunun yerini alacağı söylenmektedir. Telefonun aynı zamanda Galaxy A73 ile benzer bir fiyat aralığında olacağı söyleniyor, bu da onu Galaxy S21 FE’den daha uygun fiyatlı hale getiriyor.

Önceki raporlar, Galaxy S23 FE’nin bu yıl Ağustos veya Eylül ayında piyasaya sürüleceğini belirtti. Bu nedenle, Samsung’un bir sonraki orta seviye S serisi telefonunun durumu hakkında bilgi edinmek için birkaç ay daha beklememiz gerekecek.