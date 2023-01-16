Güney Koreli teknoloji devi 1 Şubat 2023 tarihinde merakla beklenen Galaxy S23 serisini tanıtacak. Serinin tepe modeli olacak olan Galaxy S23 Ultra hakkında bugün yeni bilgiler geldi. Sızıntıları ile ünlü Ice Universe’ün ortaya attığı iddiaya göre bu telefonda 200 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Bu kamera ile çekilen fotoğrafların ise kaç MB yer kaplayacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Ice Universe’ün iddiasına göre; 108 Megapiksel kamera ile çekilen fotoğraflar 20 ila 40 MB arasında yer kaplıyor. 200 Megapiksel sensör ile çekilen fotoğraflar ise 70 ila 100 MB arasında yer kaplıyor. Ancak Samsung farklı bir sıkıştırma sistemi kullanıp 200 MP’lik kamerası ile çekilen fotoğrafların 50 MB civarında bir yer kaplamasını sağlayabilir.

Galaxy S23 Ultra kamera ile çekilen 200 megapiksellik bir fotoğrafın maksimum çözünürlüğü de açıklandı. Gelen bilgilere göre bu telefon ile çekilen fotoğraflar 12240 x 16320 piksel çözünürlüğünde olacak. Bu çözünürlük bir baskı için bile oldukça ideal görünüyor.

Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alacak olan telefona 12 GB RAM‘li sürümü de bulunacak. Depolama tarafında ise 256 GB minimum depolama tercih edilecek gibi görünüyor. Fiyat açısından telefonların 900 dolar ila 1.200 dolar arasında fiyatlandırılması bekleniyor. Türkiye pazarına da yakın zamanda giriş yapacak olan yeni seri fiyat açısından iPhone 14’ler ile aynı seviyede olabilir.

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Samsung’un yeni telefonlarındaki kamera sistemini görmek oldukça etkileyici olacak. Özellikle 200 Megapiksellik sensörün neler yapacağı çok merak ediliyor. Bakalım DxOMark ekibi bu canavara kaç puan verecek?