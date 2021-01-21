Galaxy S21 serisinin 5G’siz ve “ucuz” bir varyantı yakında gelebilir!

Samsung şimdiye kadar yeni Galaxy S21 serisi telefonlarının sadece 5G versiyonlarını duyurdu ancak daha ucuz bir model de yolda gibi görünüyor.

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Hollandalı web sitesi Galaxy Club, Bluetooth SIG veritabanında standart Galaxy S21′in LTE sürümünü buldu. SM-G990F model numarasıyla adlandırılan telefon 5G’yi desteklemiyor gibi görünüyor.

Yalnızca 4G’ye sahip Galaxy S21 muhtemelen standart modelle hemen hemen aynı özelliklere sahip olacak, bu da 6.2 inç 120Hz ekran, üç arka kamera (12MP ana/64MP yakınlaştırma/12MP ultra geniş) ve 4.000 mAh batarya ile geleceği anlamına geliyor. Samsung s21 5G modellerinde hem Qualcomm Snapdragon 888 hem de Samsung Exynos 2100 kullanıyor, bu nedenle 4G sürümünün hangi çipi kullanacağı tam olarak belli değil.

Samsung Galaxy S21 4G muhtemelen belirli pazarlarda satışa sunulacak

Cihazın 5G modeli 10,000 TL‘den başlıyor ve LTE modelinin biraz daha ucuz olacağını söylemeye gerek yok. Referans olarak, 4G Galaxy S20, 5G sürümünden yaklaşık 2,000 TL daha ucuz.

Görünüşe göre telefon Avrupa için tasarlanmadı. Geçen yılki 4G Galaxy S20 ABD’de piyasaya sürülmediğinden, muhtemelen bu modeli de ABD’de piyasaya sürmeyecek. Bu yüzden, 4G Galaxy S21‘in yalnızca 5G’nin henüz bulunmadığı pazarlarda satılacağı anlaşılıyor.

Galaxy S21 5G serisi şu anda ön siparişe açık ve 29 Ocak’ta da raflardaki yerini alacak. S21 ailesinin 4G versiyonu için ise bir süre daha beklememiz gerekecek gibi gözüküyor.