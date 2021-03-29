Galaxy S21 serisi, yeni bir kamera güncellemesi alıyor!

Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy S21, S21+ ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere üç farklı amiral gemisi cihaz piyasaya sürdü. Şirket, şimdi ise bu üç cihaza yeni bir güncelleme getiriyor. Bu yeni güncelleme ile birlikte, üç cihazın da kamera ve genel cihaz performansı arttı. S21 serisinin kamera deneyimi, güncellemeden önce de oldukça ses getirmişti. Şimdi ise güncellemenin ardından bu deneyim daha iyi bir noktaya gelecek.

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Galaxy S21 serisine gelen güncelleme neler içeriyor?

S21 serisinin yeni güncellemesi, şu anda yalnızca Hindistan pazarında kullanıma açık. Yeni yazılım güncellemesi yaklaşık olarak 1 GB boyutunda ve G99xxXXU2AUC8 yazılım sürümünü taşıyor. Güncelleme boyutu dikkate alındığında, cihazlarla ilgili bazı önemli iyileştirmeler ve geliştirmelerin olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte, güncellemenin Wi-Fi ağı üzerinden cihazlara yüklenmesi tavsiye edilmekte. Şimdilik sadece Hindistan’da aktif olan güncelleme, önümüzdeki günlerde global olarak cihazlara gönderilmeye başlayacak. Resmi güncelleme notları yalnızca kamera ve cihazların genel performasının arttığından bahsediyor. Ne yazık ki bu iyileştirmelerin neler olduğu ile ilgili bir bilgi henüz yok.

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Güncelleme ile ilgili ortaya çıkan en net yenilik, arka kamerada normal çekimde portre modunun aktif hale gelmesi. Güncellemeden önce bu mod yalnızca ultra geniş açılı ve telefoto kamera tarafından kullanılmaktaydı. Umuyoruz ki bu güncelleme, cihazlara başka yenilikler de getirmiş olsun. Bunların haricinde cihazların Android güvenlik sürümü de Nisan 2021’e yükseltildi.