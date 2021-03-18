Akıllı Telefonlar
Galaxy S21 FE, Note 21’in yerine Ağustos ayında piyasaya sürülecek!
Samsung, Galaxy A52 ve Galaxy A72 orta segment akıllı telefonlarını dün resmi olarak bir lansman ile kullanıcılara tanıttı. Ünlü sızıntı uzmanı Evan Blass ise lansmanın ardından şirketin yol haritasını açıkladı. Bu yol haritası, mobil cihazların piyasaya sürülme zamanlamasını içeriyor.
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Samsung, gelecekte hangi cihazları ne zaman piyasaya sürecek?
Evan Blass tarafından paylaşılan sızıntıda, Samsung’un en erken piyasaya süreceği cihaz Galaxy S7 Lite tableti olacak. Bu cihaz, Haziran 2021’de piyasaya çıkacak. Temmuz ayında ise Samsung‘un en uygun fiyatlı 5G telefonu olan Galaxy A22’nin tanıtımı gerçekleşecek. Bununla birlikte söylentilere göre bu cihaz, Dimensity 700 yonga setinden gücünü alacak. Yine temmuz ayında, dönebilen kameraya sahip olan Galaxy A82 piyasaya çıkacak. Bu cihaz, orta-üst segment arasında yerini alacak.
Galaxy S21 serisinin en çok beklenen üyesi olan Galaxy S21 FE ise lansman tarihi ile ortaya çıktı. Galaxy S21 FE, 19 Ağustos tarihinde resmi olarak piyasaya çıkacak. Dün Samsung, yeni Galaxy Note‘un bileşen eksikliği nedeniyle gelecek yıla ertelendiğini açıkladı. Ancak Galaxy S21 FE, bu sorundan etkilenmeyecek. Cihaz, uygun fiyat ve yüksek talebe sahip olması nedeniyle firmanın devam ettirmek istediği serilerin başında geliyor. Bu nedenle Ağustos ayında Galaxy Note 21 serisi yerine Galaxy S21 FE’nin çıkmasını bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Apple iPhone 12 Pro Max Kullanıcı Deneyimi (Cenk Çelebi)
Göz hekimi olan Cenk Çelebi, uzun süreli Apple ekosistemindeki deneyimlerini, iPhone 7 kullanımından sonra iPhone 12 Pro Max’e geçişini ve kullanım tecrübelerini aktarıyor. Yaptığı iş sebebiyle kamerayı sıklıkla kullandığını ve fotoğraf kalitesindeki geliştirmelerin işine ne kadar yaradığını belirtiyor. iPhone 7’de yaşadığı pil sorununu iPhone 12 Pro Max’te yaşamadığını ve aksine çok memnun olduğundan bahsediyor. Ayrıca Apple’ın geliştirmesi gereken ve günlük hayatta kullanımına etki eden etmenlerden söz ediyor.
Bakmakta fayda var: iPhone 12 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)
Apple iPhone 12 Pro Max Kullanıcı Deneyimi (Cenk Celebi) – YouTube
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Akıllı Telefonlar
Realme GT Neo modelinin tanıtım tarihi belli oldu!
Realme GT Neo modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefonun tanıtım tarihi belli oldu.
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Realme GT Neo modelinin ne zaman tanıtılacağı kesinleşti!
Akıllı telefon dünyasında rekabet ara vermeden devam ediyor. 2021 yılının gelişi ile yeni modeller ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle firmaların gösteriş yaptığı amiral gemisi rekabetinde de yeni modeller her geçen gün karşımıza çıkıyor. Bu firmalar arasında yerini alan Realme de GT Neo modeli için geri sayıma geçti. Firma Weibo üzerinden yaptığı paylaşım ile akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağını takipçilerine duyurdu.
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Amiral gemisi özellikleri ile dikkat çeken Realme GT Neo, 31 Mart’ta kullanıcılarının karşısına çıkacak. 5G özellikli akıllı telefon Dimensity 1200 işlemcisi ile gelecek. Ayrıca cihaz geçtiğimiz günlerde TENAA platformuna uğrayarak tasarım detaylarını bizlere sundu. 6.55 inçlik kavisli ekran ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, delikli ekran teknolojisine sahip olacak. Detaylı teknik özellikleri listelenmeyen akıllı telefon, 4400 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca akıllı telefonun Android 11 işletim sistemi ile kullanıcılarını karşılayacağı öğrenildi. Akıllı telefon önde bir arkada da üç olmak üzere toplamda dört adet kameraya bünyesinde yer verecek. Merakla beklenen akıllı telefon bakalım beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72 duyuruldu!
Son dönemde iddialı orta seviye telefonlarıyla dikkat çeken Samsung, 2021 model Galaxy A serisini duyurdu. Samsung Galaxy A52 ve A72 modelleri, sahip olduğu yüksek fiyat/performans dengesiyle dikkat çekiyor!
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Samsung Galaxy A52 ve A72 artık resmi: Orta seviyede rekabet kızışıyor!
Başarılı fiyat/performans seviyesiyle dikkat çeken Galaxy A serisi, Şubat’ta duyurulan Galaxy A32 ile yenilenmeye başlamıştı. Serinin beklenen yeni modelleri Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72 de kısa süre sonra tanıtıldı. Orta-üst seviyeye hitap eden cihazlar, selefine kıyasla önemli tasarım değişikliklerine sahip. Ön bölümde Infinity-O delikli ekran konsepti korunurken, yüksek ekran/gövde oranı gözlerden kaçmıyor. Polikarbon arka bölümde ise gövdeyle uyumlu renkteki kamera platformu dikkat çekiyor.
Samsung Galaxy A52 özellikleri ve fiyatı
Samsung Galaxy A52, 6.5 inç boyutundaki Full HD+ Super AMOLED bir ekran ile geliyor. 90Hz tazeleme hızına sahip ekran Gorilla Glass 5 ile korunurken, ekran altı optik parmak izi okuyucuyla donatılıyor. Samsung Galaxy A52’nin işlemci tarafında ise işler biraz değişiyor. Cihazın Türkiye versiyonu gücünü Snapdragon 720G 4G işlemciden alırken, bazı pazarlar için Snapdragon 750G 5G işlemcili bir versiyon da mevcut. 4/6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri ise microSD kart desteğiyle zenginleşiyor.
Dörtlü arka kamera tarafında ise üst seviye cihazları aratmayacak kalitede bir sensör paketi yer alıyor. 64 MP çözünürlüklü Sony IMX682 ana kamera OIS desteğiyle donatılırken; 12 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve 5 MP derinlik sensörleri eşlik ediyor. Ayrıca 32 MP çözünürlüklü ön kamera da arka kamera gibi 4K/30 FPS video kaydı yapabiliyor.
4.500 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan Samsung Galaxy A52, 25W hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Fakat cihazın kutusundan 15W’lık bir adaptörle çıktığını belirtelim. Galaxy A52’nin diğer teknik özelliklerini de IP67 sertifikası, NFC, stereo hoparlör, One UI 3.1 arayüzü ve Android 11 işletim sistemi oluşturuyor. Ülkemizde Nisan ayının ortalarında vitrine çıkacağı açıklanan telefonun Avrupa fiyatı ise 350 Euro.
Samsung Galaxy A72 özellikleri ve fiyatı
Serinin mevcut tepe modeli Samsung Galaxy A72 ise Galaxy A52 modeline kıyasla ekran, kamera ve batarya tarafında farklılıklar barındırıyor. 6.7 inç Full HD+ Super AMOLED ekran, 90Hz yenileme hızı ve parmak izi desteğini sürdürüyor. İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 720G korunurken, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri sunuluyor. Ayrıca microSD kart desteği de yerini koruyor.
Dörtlü arka kamerada OIS destekli 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro kamera devam ediyor. Ancak bu noktadaki farkı 8 MP’lik telefoto kamera oluşturuyor. 3x optik ve 30x Super Zoom teknolojisine sahip sensörde de OIS desteği mevcut. 5.000 mAh’lik bataryanın 25W hızlı şarj desteği ise unutulmamış.
Türkiye’de Nisan ayının başında satışa sunulacağı belirtilen Samsung Galaxy A72, 450 Euro fiyata sahip olacak. Son olarak Galaxy A serisinin bütün modellerinin en az 3 sürüm güncellemesi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi alacağını belirtelim.
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