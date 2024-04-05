Samsung, geçtiğimiz günlerde güncelleme politikasında önemli bir değişiklik yaparak birçok modeli aylık güvenlik güncellemesi listesinden çıkarmıştı. Bizler de yakın zamanda sizlerle paylaştığımız haberde Galaxy S20 FE modelinin de dahil olduğu Galaxy S20 serisinin ve Galaxy Note 20 serisinin listeden çıkarıldığını bildirmiştik. Ancak şimdi, şirketin geri adım attığı ve Galaxy S20 FE ile Galaxy Note 20 serisini yeniden listeye dahil ettiği görülüyor.

Samsung, Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 FE Modellerini Tekrar Aylık Güncelleme Listesine Ekledi

Samsung’un güncelleme politikasında yapılan bu değişiklikle, Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 FE modelleri tekrar aylık güvenlik güncellemesi alan cihazlar arasına taşındı. Daha önce üç ayda bir güncelleme alacak cihazlar arasına eklenen bu modeller, şimdi tekrar aylık güncelleme alacaklar.

Samsung’un bu modelleri tekrar aylık güncelleme listesine eklemesinin arkasında, şirketin daha önce yaptığı bir söz bulunuyor. Samsung, Galaxy Note 20 serisi ve Galaxy S20 FE ailesini piyasaya sürerken, bu modellere “4 yıl boyunca güncelleme desteği” sözü vermişti.

Daha önce yapılan değişiklikle bu modeller aylık güncelleme listesinden çıkarılmıştı. Fakat cihazların lansman zamanına bakacak olursak, şirketin bu modellere desteğini erken kestiğini görüyoruz. Ürün sezonu ve donanım olarak Galaxy S20 serisi de bu listeye dahil olsa da, seriden sadece S20 FE aylık güncelleme alacak cihazlar listesine taşındı.

Yeniden aylık güncelleme listesine eklenen Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 FE modelleri, yıl sonuna kadar aylık güncelleme almaya devam edecekler. Bu, Samsung’un verdiği 4 yıl güncelleme vaadini yerine getirmek adına yapılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ancak, bu modellerin aylık güncelleme desteğinin yıl sonunda sona ereceğini unutmamakta fayda var. Samsung’un söz verdiği 4 yıllık destek dönemi tamamlandıktan sonra, bu modellerin güncelleme sıklığının üç ayda bir olacak şekilde güncellenmesi bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung cephesinin bu adımı doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!