Akıllı Telefonlar
Galaxy S20+ çalışırken görüntülendi
Galaxy S20+ çalışırken görüntülendi. 11 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenilen telefonun tasarım detayları belli oldu.
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Samsung 5 Ocak 2019 tarihinde sosyal medyada paylaştığı video ile Unpacked 2020 etkinliğinin 11 Şubat tarihinde gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Videodan iki telefonun tanıtılacağı tahmin edilirken, bir cihazın Galaxy S11 veya Galaxy S20 olarak adlandırılacağı öngörülüyordu. 2020 yılı sebebi ile S20 olarak lanse edilmesi beklenilen telefon ile ilgili ilk sızıntı MaxWinebach tarafından paylaşıldı. Samsung Galaxy S20+ 5G olarak gözüken akıllı telefon çalışırken görüntülendi. 5G modem desteğine sahip olacak cep telefonunun şirketin 2020 yılı özelinde amiral gemilerinden biri olacağı biliniliyor.
Galaxy S20+ 5G ön kısımında ortaya hizalanmış bir şekilde kamera deliği bulunuyor. Ekran kasa oranı ile agresif bir ön panele sahip cihaz Galaxy Note 10 serisinin aksine Galaxy S10 ile benzerlik gösteriyor. Telefonun arka kısmına geldiğimizde ise dikdörtgen yapı içerisine alınmış dört adet lens bizleri karşılıyor. Kamera lenslerinin yanında sağ üst köşeye yerleştirilmiş LED flaş bu alanda kendine yer bulmuş durumda. Ortaya atılan iddialara göre telefonun ana kamerasında 9’a 1 Bayer sensör olacağı belirtiliyor. 108MP çözünürlüğünde olması beklenilen ana kameraya eşlik edecek diğer üç kameranın ise telefoto, geniş açı ve TOF kamera olacağı tahmin edilmekte. Ortaya çıkan telefon görselleri ve teknik özellikler henüz resmiyet kazanmadı.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 Pro Geekbench testinde görüldü
OnePlus 8 Pro, GALILEI IN2023 kod numarası ile Geekbench testinde görüldü. Cihazın test sonuçlarına bakıldığında 12GB RAM ile geleceği görülüyor.
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Dünyanın en büyük tüketici fuarı CES 2020 etkinliğinde Concept One telefonu ile dikkatleri üzerine çeken OnePlus yılın ilk yarısında üç yeni telefon tanıtması bekleniyor. Bu cihazların OnePlus 8 serisine ait olacağı tahmin edilirken serinin en güçlü cihazı OnePlus 8 Pro Geekbench testinde görüntülendi. Bu test ile birlikte Çinli akıllı telefon üreticisinin yeni amiral gemisi ile ilgili ilk bilgiler paylaşıldı. GALILEI IN2023 kod numarası ile teste giriş yapan akıllı telefon tekli çekirdek sonucunda 4296 puan, çoklu çekirdek sonucunda 12531 puan almayı başardı.
10 Ocak tarihinde test cihazlarına eklenen akıllı telefonun 12GB RAM ile birlikte geleceği görülüyor. Telefonun yonga seti tarafında ise Qualcomm Snapdragon 865 kullandığı düşünülüyor. Zira geçtiğimiz ay sentetik testte görülen Sony Xperia 3 telefonu aynı mimari ve frekans hızlarına sahipti. 8 çekirdek ve 1.80Ghz ana frekans ile çalıştığı görülen telefonun anakart bilgisi kısımında kona yazılmış durumda. Cihaz ile ilgili sentetik test sonucu dışında bilinen bilgiler ekran tarafında. Apple ve Samsung tarafından gelen ekran tazeleme hızlarına karşı OnePlus, yeni amiral gemisinde 120Hz tazeleme hızına sahip eğimli AMOLED panel kullanacak. Telefonun ön kamerası ise sol üst köşede delikli yapıda bulunacak. Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışacak OxygenOS 10 arayüzü ile performansta rekabetçi cihazlardan biri olacak OnePlus 8 Pro tanıtım tarihi ise henüz açıklanmadı.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi artık Konya’da! (5 ürün hediye ediyoruz)
Xiaomi Mi Store, Konya Kulesite AVM’de açıldı. Cepport tarafından açılan mağazada, açılışa özel hem indirimler hem de alışveriş yapan insanlara birçok hediye sunuluyor. Bu videomuzda, yeni mağazayı geziyor ve ürünlerin fiyatlarına yakından bakıyoruz.
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Yarışmamıza katılım koşulları neler?
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Yeni Xiaomi Mi Store’da neler var?
Öncelikle bu mağaza ile birlikte şirketin Mi televizyonları da artık satışta. 55 inç ve daha küçük boyutlarda Mİ TV’lerini görebilmek mümkün. Ayrıca bu mağazada şirketin akıllı elektrikli bisikleti de bulunuyor.
Tabii ki hem Xiaomi’nin akıllı telefonları hem de kulaklık, powerbank gibi ekosistem ürünleri mağazada yer alıyor. Açılışa özel hem telefon hem de ekosistem ürünlerinde farklı indirimler yer alıyor.
Akıllı Telefonlar
Apple, 2020’de iki milyarıncı iPhone’unu satmaya hazırlanıyor
İlk iPhone, 2007 yılında bundan tam 13 yıl önce dönemin CEO’su Steve Jobs tarafından tanıtılmıştı. O günden bugüne hem Apple‘ın hem de global dünyanın en önemli ürünlerinden biri olmayı başaran model, satış rakamlarıyla da piyasada büyük bir üstünlük elde etti. Apple, iPhone‘un 2020 yılında 2 milyarıncı satışına çok yakın.
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Piyasaya çıktığı 2007 yılından itibaren günümüze kadar 1.9 milyar adet iPhone satışı yapan Apple, 2020 yılında yapacağı satışlar ile 2 milyarıncı modelini satmaya hazırlanıyor. Yapılan çalışmalara göre iPhone satışları için 2020 yılında ön görülen adet 195 milyon. Apple, 2019 yılı içerisinde 186 milyon adet iPhone satmıştı. Bu rakam göz önüne alındığında, 2020 yılı için öngörülen adet sayısına ulaşmanın pek de zor olmayacağı anlaşılıyor. Tüm bu rakamlar düşünüldüğünde, teknoloji pazarının en büyük gözdesi olan akıllı telefonlara rağbetin ne denli yüksek olduğu pek açık. 2020 yılı, tüm telefon üreticileri için bol rekabet dolu geçecek diyebiliriz.