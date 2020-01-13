Galaxy S20+ çalışırken görüntülendi. 11 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenilen telefonun tasarım detayları belli oldu.

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Samsung 5 Ocak 2019 tarihinde sosyal medyada paylaştığı video ile Unpacked 2020 etkinliğinin 11 Şubat tarihinde gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Videodan iki telefonun tanıtılacağı tahmin edilirken, bir cihazın Galaxy S11 veya Galaxy S20 olarak adlandırılacağı öngörülüyordu. 2020 yılı sebebi ile S20 olarak lanse edilmesi beklenilen telefon ile ilgili ilk sızıntı MaxWinebach tarafından paylaşıldı. Samsung Galaxy S20+ 5G olarak gözüken akıllı telefon çalışırken görüntülendi. 5G modem desteğine sahip olacak cep telefonunun şirketin 2020 yılı özelinde amiral gemilerinden biri olacağı biliniliyor.

Galaxy S20+ 5G ön kısımında ortaya hizalanmış bir şekilde kamera deliği bulunuyor. Ekran kasa oranı ile agresif bir ön panele sahip cihaz Galaxy Note 10 serisinin aksine Galaxy S10 ile benzerlik gösteriyor. Telefonun arka kısmına geldiğimizde ise dikdörtgen yapı içerisine alınmış dört adet lens bizleri karşılıyor. Kamera lenslerinin yanında sağ üst köşeye yerleştirilmiş LED flaş bu alanda kendine yer bulmuş durumda. Ortaya atılan iddialara göre telefonun ana kamerasında 9’a 1 Bayer sensör olacağı belirtiliyor. 108MP çözünürlüğünde olması beklenilen ana kameraya eşlik edecek diğer üç kameranın ise telefoto, geniş açı ve TOF kamera olacağı tahmin edilmekte. Ortaya çıkan telefon görselleri ve teknik özellikler henüz resmiyet kazanmadı.