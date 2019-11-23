Oppo kendi işlemcisini üretme peşinde olabilir!

Akıllı telefonlarının önemli bir kısmında kendi tasarımı Kirin işlemcileri kullanan Huawei, Amerika ile yaşadığı ticaret ambargosunu en az hasarla atlattı. Yaşanan bu olay, Oppo gibi diğer Çinli üreticileri yeni arayışlara sevk etmiş gibi görünüyor.

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Oppo M1, şirketin geliştirdiği ilk mobil işlemci olabilir!

Amerika’nın Çinli markalara uyguladığı ticaret ambargoları dev şirketleri dönemsel olarak zor duruma sokuyor. Bunun en yakın ve ciddi örneği ise Huawei. Halihazırda Android kullanımı ile ilgili önemli sorunlar yaşayan teknoloji devi, kendi iştiraki olan HiSilicon çipsetleri kullandığı için Qualcomm’a bağlı kalmıyor. Bu yüzden donanım tarafında yaşanan sorun da nispeten daha dar kapsamlı kalıyor.

Bir tedarikçinin aktardığı bilgiye göre gelecekte benzer bir sıkıntı yaşamak istemeyen Oppo, işlemci tasarımı ve üretimi için hazırlığa geçti. Çinli marka bu hamleyle hem kendisini garanti altına almak, hem de dışa bağımlılığını en aza indirmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde marka tescili gerçekleşen “Oppo M1” adının da markanın ilk mobil işlemcisi olacağı söyleniyor. Bu işlemci ile ilgili ismi dışında herhangi bir bilgi ise henüz bulunmuyor.

Son dönemde Reno serisi ile ön plana çıkan markanın üreteceği işlemci, BBK Electronics’in diğer markalarında da yer alabilir. Kaynaklara göre Realme, Vivo hatta OnePlus’ın geliştireceği bazı telefonlarda bu yonga setlerinin kullanılma ihtimali bulunuyor.