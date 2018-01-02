Galaxy Note 8’deki pil sorunu doğrulandı!

Samsung, Galaxy Note 8’deki pil sorununu kabul etti. Firma sorunun çözümü için çalışıyor.

Note 7 faciasından sabıkalı olan Samsung, bu kez Note 8 cihazlarında pil problemleri yaşıyor. Kullanıcılar geçtiğimiz hafta cihazlarının şarjları bittiğinde cihazların şarja takılmasına rağmen bir daha açılmadığını belirtmişti. Pili %0’a inen cihazlar şarj edilemiyor dolayısıyla kullanılamaz hale geliyordu. Samsung ise sorunun farkında olduğunu ve incelemelerin yapıldığını belirtti.

Sorunun genellikle ABD’deki kullanıcıları etkilemesi akıllara cihazın ABD modeli yani Snapdragon işlemci kullanan modellerde görünmesi sorunun bu modellere sınırlı olabileceğini gösteriyor. Note 7’nin aksine herhangi bir yanma veya patlama şikayeti gelmezken şuan sorun ile ilgili herhangi bir çözüm bulunmuyor. Kullanıcıların sorun çözülene kadar cihazlarını düzgün şarj döngüleriyle kullanması gerekecek.