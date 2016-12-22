Galaxy Note 7’nin Adı Bile Uçuşun Gecikmesine Yetti

Havayolu şirketleri Samsung Galaxy Note 7’nin yanma problemini uzunca bir süredir çok ciddiye alıyor ve bu konuda haklılar.

Bununla birlikte Galaxy Note 7’nin kötü şöhretini kötüye kullananlar da yok değil. Virgin America’nın San Francisco’dan kalkan uçağında Samsung’un geri topladığı telefonu gecikmeye neden oldu. Ancak bu seferki olayda Note 7 ortalıkta bile değildi.

Sorumsuz bir yolcu uçuş esnasında kısa bir süre önce telefonunun Wi-Fi hotspot adını GalaxyNote7_1907 olarak değiştirdi. Hal böyle olunca uçakta aktif şekilde kullanılan bir Note 7 olduğu düşünüldü. Uçak içerisinde defalarca Note 7 sahibinin ortaya çıkması anons edildi. Ayrıca kaptan eğer bu durumun bir adım ileriye giderse uçağı yön değiştirip Wyoming’e acil durum inişi yapacağını ve uçak içerisinde telefonun aranacağını bildirdi.

Uçuş esnasında bunu yapan yolcu itiraf etti ve olayın bir şakadan ibaret olduğunu açıkladı. Uçak ise gitmesi gereken yer olan Boston’a gecikmeli vardı. Şakacı yolcu ise Ulaştırma Güvenliği İdaresi ekipleri tarafından sorgulanıyor. Note 7’nin aniden patlama veya yanma olasılığı olduğu için telefon Federal Havacılık Ajansı tarafından yasaklı. Amerika’da uçağa Note 7 sokmak federal bir suç sayılıyor. Kabin ekibinin verdiği tepki abartılı bir tepki gibi gelebilir ancak tehlikeli ve yasaklanmış şeylerin uçuş esnasında yer aldığı düşünülürse yapmaları gereken de tam olarak bu.