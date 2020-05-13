Vivo Y70s 5G, Geekbench testinde görüntülendi!

Vivo X30, geçtiğimiz yıl Exynos 980 yonga setiyle gelmişti. Şimdi ise Vivo Y70s 5G isimli bir cihaz Exynos 880 işlemcisi ile Geekbench‘te ortaya çıktı. Exynos 980‘de bulunan entegre 5G modem Exynos 880‘de de bulunabilir. Cihaz muhtemelen fiyatları biraz daha düşürmek için sunulan orta segment bir telefon olacak.

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Vivo Y70s 5G, Geekbench’te nasıl değerlendirildi?

Vivo Y70s 5G, Geekbench testinden V2002A model numarasıyla geçti. Cihaz, tekli çekirdek skoru olarak 641, çoklu çekirdek skoru olarak ise 1814 puan aldı. Aynı zamanda Android 10 tabanlı Exynos 880 ile geleceği görüntülendi. Y70s 5G, geçtiğimiz günlerde 3C testinden de geçmişti. 3C testinde ortaya çıkan bilgilere göre telefon, 18W hızlı şarj ile gelecek. Bu Vivo FlashCharge(22,5W) kadar hızlı olmasa da hala çoğu orta segment telefondan daha iyi görünüyor.

V2002A, 3C‘de V2001A ve V2005A ile karşılaştırıldı. Bu sayede oldukça benzer bir adlandırmaya sahip olduğu için cihazın Y70s 5G olduğu anlaşıldı. Vivo‘nun diğer Y serisi cihazları 33W hızlı şarj ile gelmesine rağmen Y70s, 18W hızlı şarj ile geliyor. Bu da orta segment olmasından kaynaklanıyor.

Vivo S6, şu an piyasada bulunan en ucuz 5G’li cihaz olarak tanınıyor. Cihazın yaklaşık fiyatı 380$ civarında ve bu fiyat bile çok düşük sayılmaz. Y70s 5G, bu telefondan daha ucuza ve 5G desteği ile gelirse oldukça ilgi çekecek gibi görünüyor.