Şu anda dünya genelinde kullanılan üç farklı akıllı telefon yazılımı mevzut. Apple’ın iOS’u, Google’ın Android’i, Huawei’nin HarmonyOS’u. Android her ne kadar Google’ın olsa da özellikle ülkemizde Samsung ile bütünleşmiş vaziyette. Öyle ki insanlar Micro USB demiyor Android şarj cihazı, Samsung şarj cihazı diyor. Samsung’un bu kadar sevilmesinin ve satmasının sebebi ise uzun yıllardır hayatımızda olması.

Bunun yanı sıra Samsung özellikle yazılım tarafında neredeyse sorunsuz bir firma haline geldi. Hızlı ve sorunsuz güncellemeler ile kullanıcılarını memnun eden Samsung geldiğimiz noktada bugün Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra için Android 13 tabanlı One UI 5.1 güncellemesini piyasaya sürdü.

Güncelleme Şubat 2023 güvenlik paketi ile geliyor. Değişiklik günlüğü ise şu şekilde;

Selfie’ler için renk tonunu ayarlamak kolaylaştırıldı

Expert RAW’a hızlı erişim

Paylaşılan aile albümünü kullanarak fotoğrafları aile üyeleriyle kolayca paylaşın

Yeniden düzenleme, fotoğrafların dokusunu iyileştirmek için gölgeleri ve yansımaları otomatik olarak kaldırır

Galerideki videoları ve fotoğrafları görüntülerken yukarı kaydırarak medyanın bilgisini görebilirsiniz

Aynı anda birden çok kişiyi veya konuyu arayın

Ekran görüntülerinin nereye kaydedileceği seçilebilir

AR Emoji kamerasında 3 emoji kullanılabilir

AR Doodle ana ekranındaki fırçayı kullandığınız yerde karalamaları yeniden boyutlandırın ve parçaları taşıyın veya silin.

Yeni şarj widget’ı

Yeni duvar kağıtları

İlginizi Çekebilir: Galaxy S23 Ultra Fiyatı Türkiye’de Dibi Gördü!

Şimdilik güncelleme hakkında bilinenler bu kadar. Galaxy Note 20 veya Galaxy Note 20 Ultra kullanıyorsanız ve güncelleme size henüz ulaşmadıysa Ayarlar> Yazılım güncellemesi kısmından güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.