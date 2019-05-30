Galaxy Note 10 kulaklık girişiyle gelmeyebilir!

Galaxy Note 10 hakkında, dış basından söylentiler gelmeye başladı. Yayınlanan haberde, cihazın tasarımsal çizgisinin değişeceğini gösteren detaylar mevcut.

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Samsung‘un planlarına hakim bir kaynakla yapılan görüşmeler doğrultusunda bu seneki Note cihazlarında kulalık girişi veya fiziksel tuş (Bixby, ses, güç tuşları) bulunmayacağı iddia edildi.

Seride, büyük olasılıkla fiziksel butonlar yerine cihazın kenarları boyunca uzanan kapasitif veya basınca duyarlı alanlar kullanılabilir. Bilgiler netlik kazanmadığından dolayı Samsung‘un bu değişikliği ilk olarak Galaxy S11‘de sunması da mümkün.

Samsung cihazlara ilgi duyan bazı kesimlerin, kulaklık girişinin çıkarılmasını pek hoş karşılamayacaklardır. Çünkü Samsung kullanıcı kitlesi, kesinlikle kısıtlanmayı sevmez ve bu neticede firmanın sunduğu kişiselleştirilebilir kullanım senaryosuna bağlı kalarak tercih yapacaktır.

Pek çok üst düzey akıllı telefon devi cihazlarında kulaklık çıkışı kullanmayı tamamen bıraktılar. Örnek vermek gerekirse; Google, OnePlus, Huawei ve Apple bunların arasında yer alıyor. Kendilerini bütçe dostu olarak tanımlayan telefon üreticileri bile Xiaomi Mi 9, Oppo Reno, Honor 20 Pro gibi cihazlarında bu konektörü dahil etmedi.

Kore menşeili firmanın, başka bir argümana göre ise yapılacak hamleyle birlikte daha fazla batarya kapasitesi yaratacağı iddia edilirken, tasarımda sadeliği vurgulama, toza ve suya karşı dayanıklılık (Samsung‘un en yeni teklifi, Galaxy S10, kulaklık girişiyle IP68 sertifikası almıştı) imajı vurgulanacağı düşünülüyor.

Galaxy Note 10 geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.