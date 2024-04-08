Samsung, beklenen Galaxy M55 5G modelini piyasaya sürerek M serisine yeni bir soluk getirdi. Bu yeni akıllı telefon, önceki modellerle karşılaştırıldığında bir dizi yenilik ve geliştirme sunuyor. 320 dolardan satışa sunulan bu telefonun özelliklerine gelin yakından bakalım.

Galaxy M55 5G, 6,7 inçlik bir FHD+ 120Hz AMOLED ekrana sahip, böylelikle kullanıcılara akıcı ve canlı bir görüntü deneyimi sunuyor. Ancak, M54 modelindeki Exynos 1380 çipinin yerini bu kez Snapdragon 7 Gen 1 SoC alıyor, bu da performans ve verimlilik açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Telefonun kamera özellikleri de dikkat çekici. Arka tarafta bulunan 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens, çeşitli çekim senaryolarına uygunluk sağlıyor. Ayrıca, 1,5˚ OIS ve VDIS özellikleri, kullanıcıların daha istikrarlı ve net fotoğraflar çekmesine yardımcı oluyor. Ön tarafta ise 50 MP bir selfie kamerası bulunuyor, böylece kullanıcılar yüksek kaliteli selfieler çekebilecek.

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Samsung, Galaxy M55 5G modelinde One UI 6 ile Android 14 işletim sistemini kullanıyor. Ayrıca, kullanıcıların uzun süreli bir yazılım deneyimi yaşamasını sağlamak için telefon için 4 nesil Android güncellemesi ve 5 yıllık güvenlik güncellemesi sözü veriyor. Bununla birlikte, M serisinde ilk kez, donanım tabanlı güvenlik ve kurcalamaya karşı koruma çözümü olan Samsung Knox Vault da bulunuyor.

Telefonun diğer özellikleri arasında ekranda parmak izi tarayıcısı, 5000mAh pil ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor. Ancak dikkat çeken bir detay, kutuda şarj cihazının bulunmamasıdır, bu da kullanıcıların aksesuarları ayrı olarak satın alması gerekebileceği anlamına geliyor.

Samsung Galaxy M55 5G, şirketin M serisine yenilik ve yüksek performans getiren bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, bu cihazla güçlü bir donanım ve gelişmiş özelliklerle donatılmış bir deneyim yaşayabilirler.

İçindekiler Samsung Galaxy M55 özellikleri

Samsung Galaxy M55 özellikleri