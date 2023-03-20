Samsung’un kısa bir süre önce tanıttığı Galaxy A54’ün M serisindeki akrabası olan Galaxy M54, Samsung’un destek sitesinde ortaya çıktı. Samsung’un M serisinin yeni üyesi orta seviye telefon pazarına sağlam bir giriş yapmaya hazırlanıyor!

Galaxy M54 108MP Ana Kamerayla Gelebilir!

Galaxy M serisinin yeni üyesi, firmanın resmi internet sitesinde ortaya çıkmış olsa da cihaz hakkında henüz bir bilgi paylaşılmış değil. Öyle ki, sitede cihaza ait görseller bile paylaşılmamış. Cihazın resmi sitede boy göstermiş olması, yalnızca tanıtım tarihinin yakında olduğunu gösteriyor.

Bununla beraber, cihazın bazı özelliklerinin sızıntı haberlerinde ortaya çıktığını da söyleyelim. Ortaya çıkan bilgilere bakarsak, önceki yıllarda olduğu gibi Galaxy M54 ile A54 arasında büyük bir benzerlik bulunacak. M serisi, daha iyi bir donanım uğruna, malzeme kalitesi ve bazı ufak donanım özelliklerinden ödün verebilir.

Örneğin, Galaxy M54 5G’nin 50MP çözünürlüklü bir ana kamera yerine 108MP çözünürlüklü bir ana kameraya sahip olacağı söyleniyor. Ancak buna karşılık, muhtemelen Galaxy M54’ün Gorilla Glass arka paneli olmayacak. Bunun yerine cihazda plastik bir arka kapak olması bekleniyor.

Ayrıca daha yüksek kamera çözünürlüğüne rağmen, 108MP çözünürlüklü sensörün optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip olup olmayacağı düşünülüyor. Özellikle sarsıntısız videolar çekmek isteyen kullanıcıların vazgeçilmezi olan OIS, Galaxy M54’ün eksik kaldığı yönlerden biri olabilir.

Galaxy M54 5G’nin sahip olabileceği iddia edilen diğer özellikler arasında Exynos 1380 yonga seti, 6GB/8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı, 120Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç Super AMOLED Full HD+ ekran ve 25W hızlı şarj özellikli 5.000mAh pil yer alıyor.

Bu donanım özelliklerinin, Galaxy A54 ile oldukça benzer olduğunu söylemek mümkün. Ancak A serisinin daha üst bir segmentte konumlandırıldığı düşünüldüğünde, Galaxy M54’ün stereo ses çıkışlı hoparlör gibi A54’te var olan bazı özelliklerden yoksun olması bekleniyor.

Samsung, Galaxy A54’ü bazı pazarlarda Mart ayı bitmeden, bazılarında ise Nisan ayı başında piyasaya sürecek. Buna bakarak, A54’ün yakın akrabası olan Galaxy M54’ün de yakın bir zamanda bizleri karşılayabileceğini söyleyebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy M54 başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!