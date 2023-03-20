Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yakında tanıtacağı telefonu Galaxy A24 kendini göstermeye başladı. Türkiye pazarına da gelecek olan bu telefonun özelliklerine gelin yakından bir göz atalım.

Aktarılan bilgilere göre telefonda 6.5 inç büyüklüğünde 90 Hz tazelemeli FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alacak. Gücünü Snapdragon 680 yonga setinden alacak olan telefonda 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimini göreceğiz.

Kutusundan Android 13 tabanlı One UI 5.0 arayüzü ile çıkacak olan telefon kamerası ile segmentinin sınırlarını zorlayacak. Telefonun arkasında 50 MP f/1.8 diyaframlı arka kamera, 5 MP f/2.2 diyaframlı ultra geniş açılı kamera, 2 MP f/2.4 diyaframlı makro kamera bulunacak. Ön tarafta ise bizi f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13 MP ön kamera karşılayacak.

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25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek olan bu telefonun 200 ila 250 dolar arasında fiyatlandırılması bekleniyor. Ülkemize de gelecek olan bu telefon bakalım segmentinde başarılı olabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.

İçindekiler Galaxy A24 özellikleri

Galaxy A24 özellikleri

6.5 inç büyüklüğünde 90 Hz tazelemeli FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 680 6nm Mobil Platform

Adreno 610 GPU

4 GB RAM

128 GB dahili depolama birimi

microSD kart ile 1 TB’a kadar genişletilebilir

Samsung One UI 5.0 ile Android 13

50MP f/1.8 diyaframlı arka kamera, 5MP f/2.2 diyaframlı ultra geniş açılı kamera, 2MP f/2.4 diyaframlı makro kamera

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13 MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

3,5 mm ses jakı, Dolby Atmos

Boyutlar: 162,1 x 77,6 x 8,3 mm; Ağırlık: 195g

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS + GLONASS

25W hızlı şarj desteği ile 5.000mAh kapasiteli pil