Samsung, OneUI arayüzünün 5. neslini duyurmuştu. Güney Koreli şirket birçok cihazına bu güncellemeyi verdi ve vermeye devam ediyor. İki gün önce Samsung Galaxy A71 5G, Samsung Galaxy S10 Lite ve Samsung Galaxy Tab S7 Fe One UI 5 güncellemesini almıştı. Bugün ise Samsung, iki cihazına daha bu güncellemeyi veriyor. Detaylara bir göz atalım.

İlginizi çekebilir: Galaxy A71 5G, S10 Lite ve Tab S7 Fe One UI 5 Güncellemesi Aldı

Samsung Galaxy M32 M236BXXU1BVK5 yazılım numarasıyla Android 13 tabanlı OneUI 5 güncellemesini aldı. Güncelleme Android 13 özelliklerinin yanı sıra Kasım ayı güvenlik güncelleştirmesini de Samsung Galaxy M32 kullanıcılarına sundu. Yazılım şimdilik sadece Avrupa için yayınlandı ancak ilerleyen günlerde tüm bölgelerde yayınlanmasını bekliyoruz.

Samsung Galaxy M32’nin yanı sıra Samsung Galaxy A12 Nacho’da Android 13 tabanlı OneUI 5 güncellemesini aldı. Samsung Galaxy A12 Nacho, güncellemeyi A127FXXU7CL2 numarasıyla güncellemeyi aldı. Aynı Samsung Galaxy M32’de olduğu gibi Samsung Galaxy A12 Nacho’da da Android 13 özelliklerinin yanı sıra Kasım ayı güvenlik güncelleştirmesi de yayınlandı.Şu an itibariyle güncelleme birçok Avrupa ülkesinde kullanıma sunuldu. İlerleyen günlerde diğer bölgelere de gelecektir.

Samsung Galaxy A12 Nacho karşımıza giriş segment bir cihaz olarak çıkıyor. Samsung’un Android 13 tabanlı OneUI 5 güncellemesini giriş segmenti cihazlara da vermesi takdire şayan bir hareket.