Güney Koreli şirket bir süredir cihazlarına Android 13 tabanlı OneUI 5.0 güncellemesini vermeye çalışıyor. Samsung kısa süre önce Samsung Galaxy M32 4G ve birkaç orta segment cihazına daha Android 13 tabanlı OneUI 5.0 güncellemesini vermişti. Bugün ise Android 13 tabanlı OneUI 5.0 güncellemesi üç cihaza daha veriliyor. Bu cihazlar Galaxy A71 5G, Galaxy S10 Lite ve Tab S7 Fe. Detaylara bir göz atalım.

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Samsung Galaxy A71 5G, Android 10 ile birlikte kutudan çıkmıştı. Cihaz bugün “716BXXU6EVL2” yazılım numarasıyla Android 13 güncellemesini aldı. Yazılım şimdilik Birleşik Arap Emirlik’lerinde kullanıma sunuldu ancak ilerleyen günlerde daha fazla bölgeye yayılması bekleniyor. Bu güncelleme ile birlikte Samsung Galaxy A71 5G Aralık ayı güvenlik güncelleştirmesi de alıyor.

Güncellemeyi alan ikinci akıllı telefon ise kutudan Android 10 ile birlikte çıkan Samsung Galaxy S10 Lite. Güncelleme, Hollanda’da “G770FXXU6HVK5” yazılım numarasıyla piyasaya sürülüyor. Samsung Galaxy A71 5G’nin aksine Samsung Galaxy S10 Lite Aralık ayı güvenlik güncelleştirmesi almıyor.

Android 13 tabanlı OneUI 5 güncellemesi akıllı telefonlar dışında Samsung’un bir tabletine de geliyor. Samsung Galaxy Tab S7 FE. Güncelleme “T736BXXU1CVL1” yazılım numarasıyla piyasaya sürülüyor. Güncelleme şimdilik sadece İngiltere’de piyasaya sürüldü ancak ilerleyen günlerde Samsung’un bu güncellemeyi diğer bölgelerde de dağıtacağını düşünüyoruz.

Samsung büyük bir hızla cihazlarına Android 13 tabanlı OneUI 5 güncellemesini veriyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla cihaz için Android 13 tabanlı OneUI 5 güncellemesinin yayınlanacağını düşünüyoruz. Daha fazlası için takipte kalın.