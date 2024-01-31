Samsung, Galaxy M14 4G ve Galaxy F14 4G modellerini tanıtmak için gün sayıyor. Güney Koreli dev, geçtiğimiz Mart ayında Galaxy F14 5G ve Galaxy M14 5G modellerini piyasaya sürerek dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak şimdi, ilginç bir gelişmeyle, her iki model için de 4G sürümlerinin eklenmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Galaxy M14 4G Hindistan’da destek sayfasında ortaya çıkmışken, hem onun hem de Galaxy F14 4G’nin kullanıcı kılavuzları da keşfedildi. İşte canavarların özellikleri.

Türkiye İhtimali Olan Galaxy M14 4G Gümbür Gümbür Geliyor, İşte Özellikleri

Samsung’un popüler Galaxy M serisi akıllı telefonunun 5G desteği olmayan versiyonu çok yakında bizlerle olabilir. Galaxy M14 4G, SM-M146B model numarasına sahipken, Galaxy F14 4G ise SM-E146B model numarasını taşıyor. Her iki model de, Samsung’un son bir yıldır tüm cihazlarında kullandığı tasarım diline sahip olacak.

Her iki cihazda da güç düğmesi parmak izi sensörü olarak kullanılacak. Ayrıca her iki modelde de tek bir mono hoparlör ve NFC desteği bulunacak. Ancak, teknik özellikler henüz açıklanmadığı için M14 5G ve F14 5G modellerinden nasıl farklılık gösterecekleri net değil.

Her iki cihazda da 90Hz yenileme hızına sahip 6,6 inçlik 1080×2408 LCD dokunmatik ekran, Exynos 1330 yonga seti, 4/6GB RAM, 64/128GB depolama alanı, 50MP ana kamera, 13MP özçekim kamerası ve 25W kablolu şarjı destekleyen 6.000 mAh pil bulunuyor.

Büyük ihtimalle cihazların 4G destekli versiyonları da benzer donanım özellikleriyle bizleri karşılayacak. Hatırlatmak gerekirse, Samsung’un Galaxy M serisi akıllı telefonları Galaxy A serisi akıllı telefonlarının uygun fiyatlı versiyonları olarak ülkemizde de satışta. Galaxy F serisi ise Hindistan gibi pazarlara özel.

Samsung cephesinin Galaxy F14 ve Galaxy M14 için 4G sürümlerini piyasaya sürme kararı, bu modellerin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlayabilir. Ancak, teknik özellikler ve fiyatlandırma konusundaki detaylar henüz netlik kazanmış değil. Bu nedenle, Samsung’un yakın zamanda resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy M14 4G sizce Türkiye’ye de gelecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!