Huawei’nin yakın zamanda piyasaya sürmeyi planladığı Huawei P70 serisi akıllı telefonlarına dair yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Digital Chat Station tarafından paylaşılan sızıntılara göre, Huawei P70 serisi için iki farklı ekran seçeneği üzerinde testler yapıldığı ortaya çıktı. İşte Huawei P70 özellikleri ve çıkış tarihi hakkındaki son bilgiler.

Huawei P70 Serisi Detaylanıyor: Ekran, Kamera ve Çıkış Tarihi Detayları Belli Oldu

Huawei P70 serisi için şu anda iki farklı ekran boyutu test ediliyor. Bunlardan biri kompakt sınıfa hitap ederken, diğeri devasa olacak. 6,5 inç ve 6,8 inç boyutlarındaki bu ekranların, akıcı görseller sunmak için 1,5K çözünürlüğe ve LTPO yenileme hızı teknolojisine sahip olması bekleniyor. Ayrıca, çerçevelerin oldukça ince tasarlandığı belirtiliyor.

Daha önceki raporlarda, Huawei P70 serisinin kamera sistemine önemli iyileştirmeler getireceği ifade edilmişti. Serinin, değişken fiziksel açıklığa sahip Omnivision OV50H sensörünü içermesi bekleniyor. Ocak 2023’te piyasaya sürülen bu sensör, 50 MP yüksek çözünürlüklü bir sensör olarak öne çıkıyor.

1/1,3 inç sensör boyutu ve 1,2 mikron piksel boyutu, düşük ışıkta üstün bir fotoğraf deneyimi sunması beklenen sensörün, çeşitli HDR modları, yüksek kare hızları, 8K video kaydı ve elektronik görüntü sabitleme (EIS) ile 4K video gibi gelişmiş özellikleri desteklediği belirtiliyor.

Huawei P70 serisinin kamerasının, üçgen şeklinde düzenlenmiş üçlü lens kurulumuyla dikkat çekeceği ifade ediliyor. Ayrıca, cihazın Huawei’nin XMAGE markasını içereceği belirtiliyor. Bu sayede DxOMark kamera testlerinde hep tepeye oynayan Huawei P serisi bu geleneği devam ettirecek.

Serinin diğer özellikleri arasında ise 5.000mAh batarya ve stereo çift hoparlör yer alacak. Temel modelin muhtemelen Kirin 9000S çipinden güç alacağı söyleniyor. Bu işlemciyi daha önce Huawei Mate 60 serisinde de görmüştük.

Huawei P70 çıkış tarihi de paylaşılan bilgiler arasında. Söylentilere göre, P70 serisinin Mart sonu veya Nisan başında piyasaya sürülebileceği belirtiliyor. P70 serisi, özellikleriyle ve gelişmiş kamera sistemiyle dikkat çekerken, çıkış tarihini bekleyen teknoloji severler arasında heyecan yaratmaya devam ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Huawei’nin yeni canavarı sizce nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!