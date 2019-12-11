Galaxy S11 ve Galaxy Fold 2 cephesinden yeni bilgiler

Galaxy S11 ve Galaxy Fold 2 cihazlarının 18 Şubat 2020’de San Francisco’da düzenlenen bir konferansta tanıtılacağı iddia edildi. Samsung ve akıllı telefon dünyası için güvenilir bir kaynak olarak bilinen Ice universe adlı kullanıcı, Samsung’un yeni nesil amiral gemilerini bu konferansta tanıtılacağını vurgulayan bir paylaşımda bulundu.

This may be good news for Korean friends.

Samsung has determined to use the Snapdragon 865 processor in the Galaxy S11 series in South Korea. — Ice universe (@UniverseIce) December 11, 2019

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Paylaşılan tarih, Samsung’un bir önce ki yıllarda tanıtım yaptığı tarihlere uygun görünüyor. Şirket 20 Şubat’ta Galaxy S10, S10+, S10e ve Galaxy Fold’u tüketicilere sunmuştu.2018’de ise, 25 Şubat’ta Galaxy S9 ve S9 Plus için perdeyi kaldırmıştı.Bu konuda yayılan ilk söylenti de bu değil, geçtiğimiz günlerde Güney Kore’li bir medya olan Korea Herald, Galaxy S11 ve Galaxy Fold 2’nin aynı anda tanıtılacağına dair güvence vermişti. Bir kaç hafta önce de, SamMobile platformu tanıtım tarihinin 18 Şubat olaracağı konusunda bilgilendirme yapmıştı.

Yeni Motorola Razr gibi dikey ve katlanabilir bir yapıya sahip olması beklenen Galaxy Fold 2’nin yeni nesil 108 megapiksel sensörlü kamera ile geleceği söyleniyor. Fiyat konusunda sızan detaylara göre cihazın 850 dolar gibi iddialı bir rakamla çıkması bekleniyor. Unutmadan Galaxy Fold’un 1980 dolara satıldığını da belirtelim.

Geçtiğimiz günlerde bazı detayları kesinleşen S11 modeli hakkında ise haberler paylaşılmıştı. 120 Hz ekran ve devasa bir batarya ile gelmesi beklenen model, Samsung için bir çok konuda yenilikci bir unsur olacak gibi görünüyor.