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Galaxy S11 ve Galaxy Fold 2 cephesinden yeni bilgiler
Galaxy S11 ve Galaxy Fold 2 cihazlarının 18 Şubat 2020’de San Francisco’da düzenlenen bir konferansta tanıtılacağı iddia edildi. Samsung ve akıllı telefon dünyası için güvenilir bir kaynak olarak bilinen Ice universe adlı kullanıcı, Samsung’un yeni nesil amiral gemilerini bu konferansta tanıtılacağını vurgulayan bir paylaşımda bulundu.
This may be good news for Korean friends.
Samsung has determined to use the Snapdragon 865 processor in the Galaxy S11 series in South Korea.
— Ice universe (@UniverseIce) December 11, 2019
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Paylaşılan tarih, Samsung’un bir önce ki yıllarda tanıtım yaptığı tarihlere uygun görünüyor. Şirket 20 Şubat’ta Galaxy S10, S10+, S10e ve Galaxy Fold’u tüketicilere sunmuştu.2018’de ise, 25 Şubat’ta Galaxy S9 ve S9 Plus için perdeyi kaldırmıştı.Bu konuda yayılan ilk söylenti de bu değil, geçtiğimiz günlerde Güney Kore’li bir medya olan Korea Herald, Galaxy S11 ve Galaxy Fold 2’nin aynı anda tanıtılacağına dair güvence vermişti. Bir kaç hafta önce de, SamMobile platformu tanıtım tarihinin 18 Şubat olaracağı konusunda bilgilendirme yapmıştı.
Yeni Motorola Razr gibi dikey ve katlanabilir bir yapıya sahip olması beklenen Galaxy Fold 2’nin yeni nesil 108 megapiksel sensörlü kamera ile geleceği söyleniyor. Fiyat konusunda sızan detaylara göre cihazın 850 dolar gibi iddialı bir rakamla çıkması bekleniyor. Unutmadan Galaxy Fold’un 1980 dolara satıldığını da belirtelim.
Geçtiğimiz günlerde bazı detayları kesinleşen S11 modeli hakkında ise haberler paylaşılmıştı. 120 Hz ekran ve devasa bir batarya ile gelmesi beklenen model, Samsung için bir çok konuda yenilikci bir unsur olacak gibi görünüyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 ailesi hakkında sızıntılar ortaya çıktı
Huawei P40 serisi için basına önemli bilgiler sızdırıldı. Paylaşılan görselde cihazın kavisli ekranını ve kamera çıkıntısını açık bir şekilde gösteriyor.
ABD ile ticaret yasağı mücadelesine devam eden Huawei’nin yeni amiral gemileri P40 ve P40 Pro önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. P40 serisiyle ilgili hala çok fazla bilinmeyen detay var. 2020’nin Mart ayında tanıtılması beklenen cihazlar hakkında ortaya atılan iddialar oldukça dikkat çekici.
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Huawei P40 Pro söylentilere göre Kirin 990 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Ayrıca bu telefonun, çift deliği bulunan 6.57 inç boyutundaki AMOLED ekrana sahip olacağı ve bu ekranın tüketicilere 2K çözünürlük sunup HDR desteğine sahip olacağı da diğer söylentiler arasında.
Hızlı şarj söz konusu olduğunda en başarılı üreticilerden olan şirket, yeni amiral gemisinde bu başarısını güçlendirmeye devam edecek. Huawei P40 Pro, 5500 mAh kapasiteli grafen pilin hacmi, lityum pillerin sadece yüzde 70’i kadar olacak. 50W hızlı şarj teknolojisi ile 45 dakikada tam şarj olacak.
Huawei P40 Pro’nun arka tarafında OIS destekli Sony IMX700 veya IMX686 birincil kamera sensörünün yer alması bekleniyor. Yeni kaynaktan gelen bir başka bilgi de yüzde 100 kesin olmamak ile birlikte bu ekran 120 Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor. İlk olarak Samsung’un amiral gemilerinde gördüğümüz delikli ekran sayesinde %98’lik ekran/kasa oranı ile göz dolduruyor.
Huawei’in merakla beklenen cihazları, CES 2020 ya da MWC 2020 etkinliklerinin birinde duyurulması bekleniyor.
Netflix
Netflix, ucuz abonelik planı sunmaya hazırlanıyor!
Netflix, bildiğiniz üzere dünya çapında birçok pazarda bulunan ücrete dayalı dizi ve film yayınlama servislerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. İçerisinde Türkiye’nin de bulunduğu çaplı pazar ağına, bildiğiniz üzere bu sene itibariyle yüksek zam oranları uygulamıştı.
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Testlerine önce Hindistan pazarında başlayan şirket, market içerisinde en pahallı servis hizmeti sunan dağıtıcılar arasında. Görünen o ki Netflix bu durumun farkına varmış ve konuyla ilgili aksiyon alma gereğinde bulunmuş. Sadece mobilde oynatabildiğiniz paketin başarısını gören firma, şimdi de uzun süreli paketlerin fiyatında indirime gitmeyi planlıyor.
Bir çeyrek dönemde, 33 dolarlık paketin ücretinin %20’lik indirimle birlikte 27 dolara satın alınabildiğini görüyoruz. On iki aylık paketin ise, 67 dolardan 47 dolara düşerek karşımıza çıkıyor. Tabiki bu üç paketin de 4K çözünürlük için geçerli olduğunu eklemek isterim.
Netflix Seo’su Reed Hastings, Hindistan’da yapımcılıklarını üstlendikleri toplam içeriklere dolar bazında 300 milyon yatırımda bulunduklarını açıkladı. Yakın zamanda Disney Plus’ın da atak yaptığını düşündüğümüz takdirde Netflix’in bu tip kampanyalarda bulunmasını olağan karşılamak lazım.
Akıllı Telefonlar
OnePlus, kendi Airpods alternatifi kulaklığını tanıtabilir!
OnePlus, yeni bir proje üzerinde çalışmalara başladı. Güncel akımlara uyarak, kendi Airpods benzeri kulaklığını üretmeyi planlıyor.
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Şu an piyasada olan kulaklıkların birçoğu kendi tasarım çizgisini, Apple’ın seneler önce çıkarmış olduğu dünyanın ilk tam kablosuz kulaklıklarından biri olan Airpods’a özenerek tasarlıyorlar. Aslında bunu yaparken düşündükleri başlıca sebep; insanların Apple mühendisleri tarafından en ergonomik kullanımın, Airpods dizaynı olmasından kaynaklanıyor.
Huawei’de Freebuds serisinde bu tasarım anlayışını kullamıştı. Bu sene tanıttıkları; Apple’ın başlı başına rakibi olarak konumlandırılan, Freebuds 3 tam kablosuz kulaklığında görmüştük. Yakın zamanda çıkan haberlere bakacak olursak da Samsung’un S11 ailesiyle duyuracakları yeni Buds kulaklığın Pro versiyonu, yine Airpods alternatifi olarak belirlenmiş.
Haberin kaynağı Twitter iddiacılarından Tipster Max J. ait. Son attığı twette belirttiği üzere OnePlus kanadından yepyeni bir kulaklık gelecek. Gelecek kulaklıkla ilgili herhangi bir detay, sızdırılan haberde belirtilmiyor. Sadece gelecek ürünle ilgili ipucu alabileceğimiz konsept görüntülere yer verilmiş.
Oppo’nun alt firması aslında uzun sürelerdir kablosuz kulaklık geliştiriyor. Fakat birkaç yıldır, spor tipi kulaklıklar üzerinde yarışını sürdürmeye devam ediyordu. Peki sizce, şu an piyasada olan kulaklıklarla ve yeni çıkacak Pixel Buds 2 ile rekabet edebilecek mi? Hep birlikte bekleyip durumun nasıl ilerleyeceğini göreceğiz.