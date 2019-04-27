Galaxy Fit-e , Samsung’un resmi sitesinde görüntülendi!

Samsung, şubat ayında Galaxy Watch Active, Galaxy S10 üçlüsü ve bir de Galaxy Fit-e adında akıllı bilekliğin bulunduğu bir lansman yapmıştı. Gelen raporlara göre Galaxy Fit-e 21 Mayıs tarihinde satışa sunulacak.

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Samsung’un daha düşük bütçeli kullanıcılar için ürettiği düşünülen Fit-e cihazı, akıllı saat özelliklerini taşımayan bir bileklik olarak sınıflandırılmakta. Huawei ve Xiaomi gibi markaların ürettiği düşük maliyetli akıllı bileklikler kategorisinde de yarışmaya karar veren Samsung, Galaxy Fit-e ile adım atmış olarak düşünülebilir.

Samsung’un Arnavutluk resmi internet sitesinde bulunan Galaxy Fit-e ; siyah, beyaz ve sarı renklerinde karşımıza çıkacak. 70 mAh kapasitesinde bir batarya bulunan bilekliğin, düzenli kullanımda 6 ila 7 gün arası süren bir performans sağlayacağı tahmin ediliyor. 0.74 inç monokrom POLED ekrana sahip olan cihaz, telefonunuza gelen bildirimleri ve aramaları gösterebiliyor. Fit-e’nin daha önemli görevleri ise; kalp atışını ve adım sayılarını ölçmek aynı zamanda egzersiz ve uyku takibi yapabilmek olduğu söylenebilir.

Samsung, şimdiye kadar piyasaya sürdüğü tüm akıllı saatleri ile başarısını korudu. Yeni akıllı bilekliğin, bu rekabet ortamında nasıl bir performans sergileyeceği ise kullanıcı tarafından merak konusu haline geldi . Galaxy Fit-e‘nin 21 Mayıs’ta ABD’de satışa sunulacağını ve 35 dolar gibi bir fiyat biçileceği söyleniyor.