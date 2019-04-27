Oppo Reno, Nokia’nın OZO Audio ses teknolojisini kullanıyor!

Oppo Reno ‘nun, Nokia’nın OZO Audio ses teknolojisini kullandığı ortaya çıktı. Nokia‘nın kamera ve ses teknolojilerinde öne çıkan OZO teknolojisi için HMD Global ve Oppo anlaşmaya vardı.



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Nokia, akıllı telefon piyasasında yeniden ismini duyurmaya başlıyor. HMD Global bünyesine girdikten sonra kendini ön plana çıkaran şirket, Oppo ile Reno cihazında OZO Audio teknolojisi kullanmak adına anlaşmaya vardı. Daha önce farklı Nokia cihazlarında da gördüğümüz ses teknolojisinin diğerlerinden en büyük farkı, seslerin daha temiz duyulmasını sağlıyor olması. Nokia’ya göre ses odaklanma teknolojisi ile; çevre seslerini ve arka plandaki gürültüleri azaltarak, ön plandaki seslere daha fazla vurgu yapabiliyor. Bu teknoloji sayesinde dört veya daha fazla mikrofondan 3D özellikli ses kaydı yapmayı da sağlayabiliyor.

Oppo ise geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı Reno’nun, bu ses teknolojisine sahip olduğu bilgisini vermemişti. Teknolojinin en eski ismi, aynı zamanda lansmanını yaptığı; Reno 10x Zoom’un ve Reno 5G’nin en göze çarpan özellikleri olan 10x zoom özellikli periskop kameranın, OZO Audio gölgesinde kalmasını istememiş olabilir.Ancak görüşüne göre Oppo Reno modelleri kamera tarafında iyi oldukları kadar kullanıcılarına OZO Audio ile oldukça iyi müzik deneyimi de yaşatacak.

