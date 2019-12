Galaxy Buds 2020 özellikleri, detaylanmaya başladı!

iPod Classic ile bütünleşen çembersel kontrol tuşunu özlediyseniz, yakında çıkacak bu uygulamayı seveceksiniz.

Bir iOS geliştiricisinin üzerinde çalıştığı iPhone uygulaması ile iPod Classic‘in çembersel tuşunu, akıllı telefonunuzda yaşatabileceksiniz. Cooper Union Üniversitesi (New York) öğrencilerinden Elvin Hu, Ekim ayından beri üzerinde çalıştığı projesinin deneme görüntülerini, kendi Twitter hesabı üzerinden yayınladı. Uygulama, temel olarak iPhone‘unuzu, tıklama sesleri ve “haptic” ekran bildirimi ile orijinalinden farksız, tam ekran bir iPod haline getiriyor.

Turned my iPhone into an iPod Classic with Click Wheel and Cover Flow with #SwiftUI pic.twitter.com/zVk5YJj0rh

— Elvin (@elvin_not_11) November 27, 2019