Galaxy Buds 2020 özellikleri, detaylanmaya başladı!

Galaxy Buds serisi, dünya çapında en çok tercih edilen kulaklık serilerinin arasında bulunuyor. Samsung önümüzdeki yılda rağbet gören bu modeli devam ettirme kararı aldı.

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Fakat Samsung’un önümüzdeki yıl içerisinde bu model ailesini daha da çeşitlendirmeyi planlıyor. Orta çıkan sızıntılar spor tipi tam kablosuz kulaklığın iki ayrı versiyonun olacağını gösteriyor. Evan Blass’ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda cihazın üst versiyonun Galaxy Buds+ olarak isimlendireceğini öne sürdü. Bu cihaz önceki nesile oranla büyük oranda değişiklikler içerecek.

Şu an çıkacak cihazlarla ilgili ortaya çok fazla detay paylaşılmadı. Fakat Galaxy Buds ve Buds+ ile ortak olan özellikler açıklandı. Buna göre iki cihazda da dahili 8GB hafıza kapasitesi bulunacak. Önceki nesilde toplamda 4GB depolama seçeneğinin bulunduğunu biliyoruz.

Kulaklık, tek başına içerisine müzik yüklenerek kullanılabiliyor. Yani spor faaliyetlerinde bulunurken telefonunuza ihtiyaç duymadan, cihaza yüklediğiniz müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Galaxy Buds+’ın beyaz, gümüş, siyah ve sarı olmak üzere dört renk seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor.

Samsung, muhtemelen plus modelinde aktif gürültü engelleme teknolojisini kullanacaktır. Böylece bulunduğunuz ortama bağlı olarak etraftaki rahatsız edici sesleri engelleyebileceksiniz. Yeni Buds’ın önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen S11 modeliyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.