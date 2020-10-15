Akıllı Telefonlar
Galaxy A71, One UI 2.5 güncellemesini almaya başladı
Galaxy A71, Samsung’un sadece Türkiye’de değil tüm dünyada 2020 içinde en çok sattığı telefonlarından biri. Telefon, şirketi o kadar mutlu etmiş olacak ki amiral gemilerinde dahi az gördüğümüz bir şekilde Samsung, üç jenerasyon Android güncellemesinin sözünü vermişti. Samsung, geçtiğimiz ay A71’e ve A51’e Galaxy S20 ailesinin bazı özelliklerini getiren güncellemeler sunmuştu. Bugün ise A71, One UI 2.5 güncellemesini almaya başladı.
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Galaxy A71 istisnaya sebep oldu!
Samsung, ilk kez One UI 2.5 arayüzünü tanıttığında bu güncellemenin yalnızca Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Tab S ve Galaxy Z serisi cihazlara geleceğini bildirmişti. Ancak Galaxy A71 ve orta seviyede yakaladığı başarı, bu bildiriye bir istisna oluşturdu. Böylece telefon Galaxy A serisi altında bu güncellemeyi alan ilk cihaz oldu.
Bununla birlikte A71’in aldığı One UI 2.5 güncellemesi diğer cihazlara gelen tüm özellikleri barındırmıyor. Ancak yine de yapılan küçük eklentiler ve yeni özellikler tabii ki genel deneyimi geliştiriyor. Bu güncellemeyle gelen bazı özellikleri sayacak olursak WiFi konusunda iki adet yenilik karşımıza çıkıyor. ‘Parola İsteme’ özelliği kablosuz bir ağa bağlı kişiden o ağın parolasını istemenizi sağlıyor. ‘Ağ Kalitesi Bilgi Ekranı’ ise herhangi bir üçüncü parti yazılıma gerek kalmadan WiFi hızınızı gösterebiliyor. Her zaman açık ekranda Bitmoji kullanabilme, Samsung Klavye’nin içinden YouTube’da arama yapabilme ve ‘Mesajlar’ uygulamasındaki SOS özelliği ise dikkat çeken konular arasında.
Son olarak SamMobile’ın raporuna göre Galaxy A71 için dağıtılmaya başlanan One UI 2.5 güncellemesi aynı zamanda Ekim 2020 güvenlik yamasını da barındırıyor. A715FXXU3ATI8 yazılım numarasıyla global olarak dağıtımına başlanan güncellemenin cihazınıza gelmesi bir miktar sürebilir.
Akıllı Telefonlar
Apple, kayan OLED ekranlı iPhone üzerinde çalışıyor!
Apple, istendiğinde daha büyük bir ekran alanı oluşturmak için aygıttan çekilip çıkarılabilen iPhone ekranlarını araştırıyor.
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Apple yeni bir patent daha aldı!
Apple, daha önce sarılabilen ve gerektiğinde açılabilen ekranlar üzerinde araştırma yapmıştı. Şimdi yeni ortaya çıkan bir patent başvurusu, esnek bir ekranın nasıl yerleştirilebileceğini gösteriyor, böylece ekran cihazdan çıkarılabilir ve görüntüleme alanı artırılabilir.
Açıklamada “Kayar Genişletilebilir Ekranlara Sahip Elektronik Cihazlar”, ekranın ne kadarının gösterilebileceği konusunu ele almayı amaçlayan bir Apple patent uygulamasıdır. “Dikkat edilmezse, bir ekran bir kullanıcıyı ilgilendiren bilgileri görüntülemek için yeterli ekran alanı sunmayabilir” diyor.
“Aynı zamanda, elektronik cihazların boyutunu daha büyük ekranların sığacağı kadar büyütmek zor olabilir. Çünkü bu, cihazları çok hantal hale getirebilir” diye devam ediyor.
Apple’ın önerdiği çözüm, ekranı bir muhafaza içinde bulundurmak ve ardından muhafaza ile ekranın birbirine göre kaymasını sağlamak. Apple, bunun “organik ışık yayan diyot ekran gibi esnek bir ekran” için nasıl geçerli olabileceğine özellikle değiniyor.
Açıklamaları ve çizimleri, bir muhafazanın içine ve dışına kayan daha sert bir ekran olasılığına da uymaktadır. Yine de çoğu çizim, “esnek çift ekranın arka kısmının muhafazanın iç kısmında nasıl saklanabileceğini” gösteren silindir tarzı bir mekanizmayı tasvir etmektedir.
Patent başvurusu, kayan bir ekranda devre etrafındaki farklı olasılıkların ve hangi sensörlerin kullanılabileceğinin ayrıntılarına giriyor. Örneğin, gerinim ölçerler, kapasitif kuvvet sensörleri ve dirençli kuvvet sensörleri gibi ayrıntılara da yer verilmiş.
Patent başvurusunda, “Kompakt boyut istendiğinde, cihaz kompakt olacak şekilde ayarlanabilir. Cihaz ve ekran bükülme ekseni etrafında içe veya dışa doğru katlanabilir, kayan veya kaydırılan ekran yapıları geri çekilebilir, böylece cihaz boyutu en aza indirilir. Sonra büyük bir ekran boyutu istendiğinde, cihaz ve ekran açılabilir veya ekran bir veya daha fazla yönde yanal olarak genişletilebilir” ibaresi de yer alıyor.
Bu patent başvurusu, üç mucide; Michael B. Wittenberg, Owen D. Hale ve Tatsuya Sano’ya ait. Apple’ın bu alanda yaptığı önceki araştırmalar da sarılabilen ekran patentlerini içeriyordu .
Akıllı Telefonlar
Honor X serisinden bir cihaz canlı görüntülendi!
Honor X serisinin yeni üyesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Adı belli olmayan akıllı telefon, ilk kez renk seçenekleri ile canlı görüntülendi.
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Adı henüz belli olmayan yeni Honor cihazı canlı görüntülendi!
Huawei’nin alt firması olan Honor, piyasaya çıkardığı fiyat performans ürünleriyle uzun zamandır kullanıcıların tercih sebebi olmuştu. Çıkardığı alternatifler ile tercih edilen firma, yeni bir akıllı telefon daha çıkarma hazırlığında. X serisine yeni bir üye kazandırmak isteyen akıllı telefon üreticisinin, yeni modeli canlı görüntüleri ile ortaya çıktı. Adı henüz bilinmeyen akıllı telefon, DNN-LX9 model numarasına sahip. GSMArena isimli teknoloji sitesinin elde ettiği görüntülere göre akıllı telefon, yeşil, gri ve siyah renkler ile kullanıcılarını karşılayacak.
Öte yandan arka panelin tasarım detaylarının da ortaya çıktığı akıllı telefon, dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ana kameranın 48 MP değerinde olması beklenirken, diğer kameralar ile alakalı detaylı bilgi henüz ortaya çıkmadı. Yine beklentilere göre orta seviye olması beklenen akıllı telefonun batarya kapasitesinin de 5000 mAh değerinde olacağı iddia ediliyor. Ayrıca görsellere göre cihazda USB-C girişinin yer alacağı da öğrenildi. Detaylı teknik özellikleri ve adı bilinmeyen akıllı telefon, söylentilere göre küresel pazara Rusya’dan başlayarak giriş yapacak. 230 ile 270 dolar arası fiyat beklentisi olan akıllı telefonun önümüzdeki günlerde yeni detaylar ile karşımıza çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’nun Antutu skorları ortaya çıktı!
Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı etkinlikte yeni akıllı telefonlarını temsil eden iPhone 12 serisini tanıttı. Bugün itibarıyla yakında ön siparişe açılacak olan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’nun Antutu skorları ortaya çıktı.
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iPhone 12 ve 12 Pro Antutu skorları
iPhone 12 serisinin her üyesinde Apple tarafından tasarlanan ve dünyanın ilk 5 nm işlemcisi olan A14 Bionic platformu kullanılıyor. Ortaya çıkan Antutu sonuçları Apple’ın yeni işlemcisinin ve telefonlarının performansı hakkında ipucu veriyor. Antutu benchmark testi CPU, GPU, bellek ve arayüz performansı hakkında genel bir sonuç veriyor. Sonuçlara göre, iPhone 12 564 bin 899 puan almayı başardı. iPhone 12 Pro ise 572 bin 133 puan almayı başardı. Bu puanlar yeni iPhone modellerinin performansı hakkında bir miktar hayal kırıklığı yarattığı. Kıyaslama yapmak istersek, Snapdragon 865 kullanan Android telefonlar Antutu’da ortalama 660 bin puan alıyor. iPhone 11 Pro Max ise 536 bin 883 puan alıyor. Yani, iPhone 12 serisi %5-6 civarı bir performans artışı vaat ediyor. Ancak sentetik testlerin gerçek hayat performansı hakkında kesin bir bilgi vermediğini hatırlatmakta fayda var.
Testte Android telefonlara kıyasla en büyük fark GPU tarafında. iPhone modelleri, GPU tarafında ortalama %40 daha düşük puanlar elde etmiş. Bellek kısmında ise %6 geride kalmış. Testte bir diğer dikkat çeken detay ise iPhone modellerinin RAM kapasiteleri. Alıştığımız üzere Apple, telefonlarının RAM miktarları konusunda herhangi bir açıklamada bulunmuyor. Antutu’ya göre iPhone 12 modeli 4 GB RAM kapasitesine sahip. iPhone 12 Pro ise 6 GB RAM kapasitesine sahip.