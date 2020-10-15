“GERÇEK” Samsung Galaxy S20 FE kutusundan çıkıyor

Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) elimize ulaştı. Samsung.com.tr‘den satın aldığımız ve incelemeye gönderilen Snapdragon’lu modelden farklı olarak Exynos işlemcili kullanan modeli kutusundan çıkartıyoruz. Önümüzdeki günlerde detaylı bir inceleme videosu tabii ki kanalımızda olacak.

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Kutudan neler neler çıkıyor?

Cihazın kutusundan 15W şarj cihazı ve USB Type-C kablosu çıkıyor. İlginçtir ilk kez bir Samsung telefonunun kutusundan kulaklık çıkmadığına şahit olduk.

Samsung Galaxy S20 FE neler sunuyor?

Arka tarafı yumuşak dokulu plastik, yan çerçeveleri ise metal malzeme kullanan cihaz ön tarafta delik çentik tasarımlı bir ekranla geliyor. 6.5 inç boyutlu Super AMOLED ekranda Full HD+ çözünürlük sunuluyor. Bu ekranın 120 Hz tazeleme hızı sunuyor olması cihazın en büyük avantajlarından bir.

Exynos 990 işlemcisiyle gelen modelde 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Kamera tarafında ise OIS destekli 12 MP ana kamera ve yine OIS destekli 3x zoom yapabilen bir telephoto kamerası var. Üçüncü kamera ise ultra geniş açı olarak tercih edilmiş. Ön tarafta da delik çentiğin içerisinde 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Son olarak telefonda 4500 mAh pil ve 25W hızlı şarj desteği yer alırken, kablosuz şarj noktasında da 15W’lık bir destek bulunuyor.