Galaxy A70 için Android 10 güncellemesi yayınlandı!

Bugün itibariyle, Galaxy A70 modeli için Android 10 güncellemesinin cihazlara dağıtımı başladı. Son birkaç haftada amiral gemisi ve orta sınıf telefonlarına Android 10 güncellemesi sunan Samsung, kullanıcıları şaşırtmaya devam ediyor. Bu ay Android 10 sürümü, Galaxy A30 ve Galaxy A50s modellerinin ardından son olarak Galaxy A70 için de yayınlandı. Yeni Android 10 sürümünün boyutu 2.06 GB olarak belirtilmekte.

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Yeni sürüm ayrıca, Google’ın en son yayınladığı Şubat 2020 güvenlik güncelleştirmelerini de bünyesinde barındırıyor. Güncellemeyi yaptıktan sonra elde edeceğiniz şeylerden en dikkat çekeni ise, sistem genelinde bir karanlık mod desteği sunulması.

Firma tarafından geçmişte yapılan bir açıklamaya göre A70 modelinin nisan ayı içerisinde Android 10 ile tanışacağı söylenmişti fakat görünen o ki kullanıcı bildirimleri işe yaramış ve Samsung bu tarihi çok daha önlere çekmiş. Ayrıca bu gelişmeyle beraber kalan Galaxy A serisi modellerin de güncellemeyi belirtilenden daha önce alacağı kesinleşmiş oldu.

Güncellemeyi kontrol etmek için, telefonunuzda “Ayarlar” bölümüne ulaşıp, “Yazılım Güncelleme” sekmesine dokunun ve cihazınızda Android 10 ve One UI 2.0 deneyiminin keyfini çıkarın. Ülkemizde bazı A70 kullanıcıların güncellemeye ulaştığını görmekteyiz, eğer halen güncellemeyi almadıysanız dağıtım sırasına göre 1 ila 7 gün içerisinde yeni sürüme ulaşabileceksiniz.