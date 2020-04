Galaxy A70 Android 10 güncellemesi cihazları bozuyor mu?

Samsung‘un orta seviye telefonu olan Galaxy A70, yeni bir sorun ile karşı karşıya. İddialara göre cihaz Android 10 güncellemesi ile donanımsal tamir gerektiren sıkıntılar yaşamakta.

Galaxy A70 ciddi bozulma tehlikesi ile karşı karşıya

Samsung Galaxy A70, Nisan 2019 tarihinde piyasaya çıktı. Orta seviye telefon rekabetinin içerisinde yer alan cihaz, Android 10 güncellemesini almaya başladı. Ancak güncelleme bazı sorunları beraberinde getirdi. Şöyle ki SamMobile isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Galaxy A70 cihazlarına gelen Android 10 güncellemesi, bazı cihazlarda donanımsal soruna (hardware brick) neden olmakta. Cihazın Hollanda sürümüne gelen güncelleme sonrası bazı kullanıcılar telefonlarını açamamaya başladı ve teknik servisin yolunu tutmak zorunda kaldı. Bazı kullanıcıların güncelleme sonrası şarj giriş yerlerinin anakarta bağlı kısımlarında oluşan sıkıntı nedeniyle kilitlenmeler yaşadığı ve cihazlarını açamadığı bildirildi. Sorun ise daha önce belirttiğimiz gibi parça değişimi olmadan çözülemiyor. Teknik servislerden alınan geri dönüşte ise cihazların yazılımsal bir güncelleme ile değil donanımsal parça değişimleri sayesinde tamir edilebildiği aktarıldı.

Samsung şu an her hangi bir aksiyon almasa da, Hollanda dışında diğer ülkelerde de benzer sorunların yaşanabileceği söz konusu. Galaxy A70 gibi kuvvetli bir cihazda böylesine ciddi bir sorun yaşanması tabi ki firmanın hanesine eksi puan olarak yansıyabilir. Firma bu sorunun yaygınlaşmasını önlemek için ne tür adımlar atacak merakla takip ediyor olacağız. Güncelleme nisan ayı başında tüm cihazlar için indirime sunuldu. Türkiye‘den ise şu anlık her hangi bir sorun kayıtlara geçmedi. Hala Android 10 güncellemesini almadıysanız cihazınızın ayarlar kısmından sistem güncellemelerini sorgulayabilirsiniz. Eğer güncellemeyi aldıysanız ve her hangi bir sorunla karşılaşmadıysanız panik olmanızı gerektirecek bir durum söz konusu değil.