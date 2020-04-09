Akıllı Telefonlar
Galaxy A70 Android 10 güncellemesi cihazları bozuyor mu?
Samsung‘un orta seviye telefonu olan Galaxy A70, yeni bir sorun ile karşı karşıya. İddialara göre cihaz Android 10 güncellemesi ile donanımsal tamir gerektiren sıkıntılar yaşamakta.
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Galaxy A70 ciddi bozulma tehlikesi ile karşı karşıya
Samsung Galaxy A70, Nisan 2019 tarihinde piyasaya çıktı. Orta seviye telefon rekabetinin içerisinde yer alan cihaz, Android 10 güncellemesini almaya başladı. Ancak güncelleme bazı sorunları beraberinde getirdi. Şöyle ki SamMobile isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Galaxy A70 cihazlarına gelen Android 10 güncellemesi, bazı cihazlarda donanımsal soruna (hardware brick) neden olmakta. Cihazın Hollanda sürümüne gelen güncelleme sonrası bazı kullanıcılar telefonlarını açamamaya başladı ve teknik servisin yolunu tutmak zorunda kaldı. Bazı kullanıcıların güncelleme sonrası şarj giriş yerlerinin anakarta bağlı kısımlarında oluşan sıkıntı nedeniyle kilitlenmeler yaşadığı ve cihazlarını açamadığı bildirildi. Sorun ise daha önce belirttiğimiz gibi parça değişimi olmadan çözülemiyor. Teknik servislerden alınan geri dönüşte ise cihazların yazılımsal bir güncelleme ile değil donanımsal parça değişimleri sayesinde tamir edilebildiği aktarıldı.
Samsung şu an her hangi bir aksiyon almasa da, Hollanda dışında diğer ülkelerde de benzer sorunların yaşanabileceği söz konusu. Galaxy A70 gibi kuvvetli bir cihazda böylesine ciddi bir sorun yaşanması tabi ki firmanın hanesine eksi puan olarak yansıyabilir. Firma bu sorunun yaygınlaşmasını önlemek için ne tür adımlar atacak merakla takip ediyor olacağız. Güncelleme nisan ayı başında tüm cihazlar için indirime sunuldu. Türkiye‘den ise şu anlık her hangi bir sorun kayıtlara geçmedi. Hala Android 10 güncellemesini almadıysanız cihazınızın ayarlar kısmından sistem güncellemelerini sorgulayabilirsiniz. Eğer güncellemeyi aldıysanız ve her hangi bir sorunla karşılaşmadıysanız panik olmanızı gerektirecek bir durum söz konusu değil.
Akıllı Telefonlar
Honor Play 4T ve Play 4T Pro duyuruldu!
Huawei’nin alt markası olarak bilinen Honor, orta seviye özelliklere sahip Play 4T ve Play 4T Pro modellerini duyurdu. Honor Play 4T serisi, yüksek fiyat/performans seviyesiyle dikkat çekmeyi başarıyor!
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Honor Play 4T ve 4T Pro, fiyat performans pazarını karıştırabilir!
2020’nin ilk çeyreğinde giriş, orta ve üst seviye özelliklere sahip pek çok model tanıtan Honor, duyurularına tüm hızıyla devam ediyor. Markanın Play serisine ait yeni cihazları ise sınıflarında fark yaratan özellikler ile geliyor. Orta-üst seviye özelliklere göz kırpan Honor Play 4T Pro, 6.3 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekrana sahip. Bu ekranda parmak izi okuma özelliği de taşıyan telefona HiSilicon Kirin 810 işlemci güç veriyor. Cihazın 6/8 GB RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama seçenekleri ise dikkat çekiyor.
Kamera tarafında 48+8+2 megapiksellik üçlü arka kamera paketi taşıyan Play 4T Pro’nun 16 megapiksel çözünürlüklü ön kamerası ise ekran çentiğine gizlenmiş. Telefonun 4.000 mAh kapasiteli bataryası ise 22.5W’lık hızlı şarj desteği sayesinde hızlı bir şekilde doluyor.
Serinin diğer cihazı olan Honor Play 4T ise benzer tasarıma sahip olduğu Pro sürüme göre daha düşük özellikler barındırıyor. 6.3 inçlik HD+ IPS ekran ile gelen telefonda parmak izi okuyucu arka kısma fiziksel olarak yerleştirilmiş. Gücünü HiSilicon Kirin 710A işlemciden alan model, 6 GB RAM ve 128 GB depolama şeklinde tek bir seçeneğe sahip.
48+2 megapiksel çözünürlüklü çift arka kamerada ise Pro sürümün aksine ultra geniş açılı sensör bulunmuyor. Ekran çentiğinin içindeki ön kamera da 8 megapiksel çözünürlüğe indirgenmiş. Ayrıca cihazın batarya kapasitesi Pro sürüm ile aynı olmasına karşın hızlı şarj desteğine yer verilmiyor.
Kutusundan Android 10 işletim sürümüyle çıkan Play 4T ve 4T Pro, uygulama desteği tarafında Huawei Mobil Servisleri (HMS) ile dikkat çekiyor. Son olarak Play 4T modelinin 155 Euro, 4T Pro’nun ise 195 ve 220 Euro’luk fiyatlarıyla satışa sunulacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Huawei, P40 serisi için Qwant ile ortaklık kuracak!
Huawei, şirketin Google Hizmetlerini kullanmasına izin verilmediğinden cihazlarını daha çekici ve kullanışlı hale getirmek için yeni ortaklıklar kuruyor. Şirket, son birkaç aydır Fransız arama motoru olan Qwant ile ortaklık kurmak istiyordu. Ve bugün ortaya çıkan haberlere göre bu ortaklık gerçekleşti. Bu, Avrupa’daki kullanıcılar için oldukça iyi bir çözüm yolu olacak.
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Huawei, hangi cihazlara bu uygulamayı getirecek?
Uygulama, Fransa, İtalya ve Almanya‘daki tüm P40, P40 Pro ve P40 Pro+ cihazlarda ön yüklü olarak gelecek. Ayrıca AppGallery‘e sahip olan her cihaz, uygulamayı AppGallery’den indirebilecek. Bu ortaklık taraflara göre, “Ortaklık, kullanıcıların veri gizliliğini ve güvenliğini korumaya yönelik ortak istekten dolayı gerçekleşmiştir.” olarak belirtildi. Basın açıklamasına göre, Huawei ve Qwant mühendislik ekipleri, özelleştirilmiş mobil arama hizmetleri, akıllı durum farkındalığı ve senaryoya dayalı öneriler sunmak için birlikte çalıştılar.
Bu uygulama, Avrupa’da yaşayan ve Huawei telefon kullanan kullanıcılara daha verimli ve elverişli aramalar sağlamak için özel olarak optimize edildi. Her iki şirketin de özellikle belirttiği nokta gizlilik ve verilerin tam olarak korunması. Qwant kendi yaptığı açıklamada, uygulamanın gizlilik şartlarına uygun olduğunu ve arama motorunun kullanıcıların kişisel verilerini izlemediğini veya analiz etmediğini belirtti. Ayrıca Qwant uygulaması, orijinal olan makale ve malzemeleri öne çıkarmak için de çeşitli çalışmalarda bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A21 modeli tanıtıldı!
Samsung, Galaxy A serisi için uygun fiyatlı Galaxy A21 modelini tanıttı. Şirket, giriş ve orta seviye akıllı telefon pazarındaki ürün yelpazesini geliştirmekte kararlı gözüküyor.
Güney Koreli şirket, geçtiğimiz yıl büyük başarı yakaladığı A serine yeni modeller ekleme devam ediyor. Söz konusu Samsung Galaxy A21 modeli, 6.5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir Infinity-O ekran ile karşımıza çıkıyor.
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Ekranın sol üst köşesinde yer alan delikte 13 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun arkasına baktığımızda ise bizleri dörtlü kamera kurulumu karşılıyor. Bu kameralar, 16MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü olarak belirtiliyor.
MediaTek Helio P35 yonga setinden güç alması beklenen akıllı telefonun, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip. 4.000 mAh’lik bir bataryaya sahip Samsung Galaxy A21, aynı zamanda 15 W hızlı şarjı destekliyor.
Galaxy A21 modelinin yurt dışı etiket fiyatı 249 dolar olarak açıklandı. Ülkemizde de satışa sunulması beklenen söz konusu cihazın uygun fiyatlı olması birçok kullanıcı tarafından tercih edilebilir kılıyor.
Samsung Galaxy A21 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç 720 x 1600 piksel 20:9 Infinity-O
- İşlemci: MediaTek Helio P35
- RAM: 3 GB
- Depolama Alanı: 32 GB (microSD kartla 512 GB’a kadar genişletilebilir)
- Ön Kamera: 13 MP
- Arka Kamera: 16 MP ana kamera, 8 MP geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera, 2 MP derinlik sensörü
- Batarya: 4.000 mAh, 15 W hızlı şarj desteği
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, FM Radyo