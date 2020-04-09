Samsung
Galaxy A50, Android 10 güncellemesi Türkiye’de!
Galaxy A50, OneUI 2.0 tabanlı Android 10 güncellemesine nihayet kavuştu. Güncellemeyle birlikte Samsung’un kullanıcılarına sunmuş olduğu OneUI 1.0 arayüzü de yenilikler kazanarak OneUI 2.0 versiyonuna yükseltiliyor.
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Hatırlarsanız, geçtiğimiz sene çıkan A50 modeli yüksek satış rakamları yakalayan cihaz modelleri arasına girmişti. Samsung bu sene de A serisini yarı yolda bırakmadı ve A51, A71 gibi premium segment cihazları satışa sürdü.
Uzun bir zamandır A50 kullanıcıları Android 10 güncellemesini özlemle bekliyorlardı. Keza Samsung OneUI 2.0 güncellemelerini kademeli olarak kullanıcılarına uzun bir süredir devam ediyor.
Bununla birlikte üst segment modellerine dağıtımını tamamlayan şirket şimdi de geçtiğimiz sene çıkarmış olduğu modellere destek olmayı sürdürüyor. A505NKSU3BTC3 sürüm numarasına sahip yazılım dahilinde aşağıdaki değişiklikler cihazlarınıza uygulanmış olacak;
- Ön kamerayla fotoğraf çekerken artık 68 derece görüntüleme açısı kullanılabilir.
- Canlık odak efekti galeri üzerinden görüntülenebiliyor.
- Ekran Kaydı uygulaması sisteme dahil edildi.
- Windows görüntüleme modu eklendi.
- Yeni arayüz içi gezinme hareketleri entegre oldu.
- Hızlı Ayarlar Arayüz’ü tekrar tasarlandı.
- Karanlık mod, daha da geliştirildi.
Avrupa ülkelerinin birçoğu ve Türkiye’de dağıtımı başlayan güncellemeyi indirmek için, “Ayarlar > Hakkında > Yazılım Güncelleme” kısmından kontrol edebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Samsung, tam kıvrımlı yeni bir ekran patenti aldı!
Edge ekranlarla, kıvrımlı ekrana sahip bir tasarımı ilk kez Samsung Galaxy serileri ile görmüştük. Daha sonra diğer markalar da böyle bir tasarım anlayışına yönelmişti. Şimdi ise Samsung, çıtayı bir adım daha yükseğe taşımaya hazırlanıyor.
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Samsung’un yeni aldığı ekran patenti bizlere neler gösteriyor
Genellikle kıvrımlı ekran denilince aklımıza yanlardan kıvrım geliyor. Samsung, yeni aldığı ekran patenti ile sadece iki taraftan kıvrım oluşturmak yerine; ekranın alt ve üst tarafı da dahil olmak üzere dört tarafına da kıvrımları yerleştirmeyi başarmış ve çok estetik bir görüntü yakalamış.
Güney Kore’li üretici, WIPO (World Intellectual Property Office) üzerinden aldığı bu patenti halka açmış oldu. Patentin 3 boyutlu görüntüleri ise; Hollandalı LetsGoDigital tarafından hazırlandı. Görsellerden de gördüğümüz üzere, yeni kıvrımlı tasarım, cihaza şık bir görüntü ve fütüristik bir imaj katıyor. Ayrıca patentler üzerinde fark ettiğimiz kadarıyla; ön tarafta herhangi bir kamera deliği gözükmüyor. Acaba ekran içine gömülü kamera teknolojisi de bu yeni ekran tasarımı ile beraber hayatımıza girmeye başlayacak mı? Samsung, bu yeni ekran patentini seri üretime geçirip; akıllı telefon sektörüne yeni bir soluk getirebilecek mi bakalım; bunu zaman gösterecek.
Siz Samsung’un bu yeni tasarımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Müzik
Yeni nesil Galaxy Buds fasulyeye benzeyebilir!
Samsung‘un gerçek kablosuz kulaklığı Galaxy Buds yeni versiyonu ile karşımıza yakın zamanda çıkması bekleniyor. Edindiğimiz son bilgilere göre yeni nesil Samsung kulaklıklar şekil olarak fasulye tanelerine benzeyebilir.
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Galaxy Buds tasarımı değişebilir!
Samsung Galaxy Buds serisi, günümüz modasına uygun bluetooth ile çalışan kulaklıklar olarak karşımıza çıkmakta. Gerçek kablosuz kulaklık deneyimini vadeden kulaklık, WinFuture isimli internet sitesinde yer alan habere göre tasarım değişikliğine gidecek. Sitede yer alan habere göre, Samsung‘un yeni nesil kulaklıkları için düşündüğü tasarım değişikliği konusunda karar verdiğini ve testlerin devam ettiği belirtildi. Yeni tasarıma göre kulaklıklar, fasulyeye benzer bir şekle sahip olacak. Kulak içine daha rahat oturması için firmanın bu tarz bir tasarım değişikliğini tercih ettiği de haberde belirtilmiş. Tasarıma ait görsellerin paylaşıldığı sitede, kulaklıların her hangi bir silikon yapıya sahip olmayacağı anlaşılıyor. Silikonsuz yapının gürültü engelleme konusunda nasıl bir performansa sahip olacağı bilinmezken, Samsung‘un bu konuda yazılımsal geliştirmeler yapabileceği de masada yer alan ihtimaller arasında.
Yeni nesil “fasulye” Galaxy Buds, Galaxy Note 20 serisinin tanıtımı ile aynı anda karşımıza çıkabilir. Ancak tasarım konusunda karar verdiğini düşünen Samsung, test sonuçlarına göre değişikliğe gidebilir. Yani anlayacağınız bu görseller kulaklıkların son hali olmayabilir. Ağustos ayında tanıtılması beklenen Galaxy Note 20 serisinin lansmanına kadar her şey değişebilir. Ancak lansman gününe yaklaştıkça yeni bilgilerin mutlaka açığa çıkacağını da unutmamak gerek. Eğer sizler de Galaxy Buds‘ın yeni sürümünü beklemek istemiyorsanız Samsung‘un resmi sitesinden kulaklıkları, 899 lira karşılığında satın alabilirsiniz.
Samsung
Samsung Galaxy Tab S6 Lite modelinin fiyatı belli oldu
Samsung‘un yeni tableti Galaxy Tab S6 Lite Amazon Almanya‘da listelendi. Bütçe dostu olması beklenen tabletin fiyatı böylece ortaya çıkmış oldu.
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Bütçe dostu tablet S6 Lite!
Samsung Galaxy Tab S6 Lite, 2 Nisan tarihinde piyasaya çıkacak. Galaxy Tab S6‘ya oranla daha düşük seviye donanım ve ücrete sahip olacak tabletin fiyatı da belli oldu. Pricebaba isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Galaxy Tab S6 Lite, Avrupa piyasasına 400 euro civarında bir fiyat etiketiyle giriş yapacak. Haber de ayrıca, tablete ait yeni resimlere yer verilirken, 400 euro fiyat etiketinin Wi-Fi modeli için geçerli olduğu belirtildi. Bakalım Samsung bütçe dostu yeni tableti ile kendine daha fazla kullanıcı çekebilecek mi.
Donanım özellikleri olarak daha alt seviye bir cihaz olan S6 Lite, 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri ile kullanıcıları karşılayacak. Gücünü Exynos 9611 işlemcisinden alacak cihaz, 10.4 inçlik FullHD+ LCD ekranla gelmesi bekleniyor. Ayrıca Samsung‘un güncel arayüzü One UI ile gelecek cihazın pil kapasitesi de 7040 mAh olacak. Bir üst model S6‘ya nazaran tek arka kameraya (8 MP) sahip olacak cihazın bir adet de ön kamerası bulunacak (5 MP). Cihazın kutu içeriğinde S Pen‘e de ver verilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Avrupa fiyatı belli olan cihazın ülkemizde kaç liradan satılacağını kestirmesi biraz güç.