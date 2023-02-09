Samsung uzunca bir süredir yeni A serisi üzerinde çalışıyor. Bu süre zarfında sızıntılar sayesinde serinin üyeleri hakkında bazı bilgilere sahip olduk. Geldiğimiz noktada bugün yeni bir sızıntı sayesinde Galaxy A54‘ün renk ve depolama özellikleri gün yüzüne çıktı. SnoopyTech’e göre Galaxy A54 dört farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek;

Beyaz

Grafit Gri

Misket Limonu

Mor

Markalar renk isimlendirmelerinde farklılıklara gitmeyi seviyorlar. Demem o ki beyaz rengin ismi beyaz olmayabilir. Misal veriyorum akıllı telefonu kristal beyazı ismi ile de görebiliriz. Ama Galaxy A54 yukarıdaki renklerle piyasaya sürülecek.

Galaxy A54’ün orta segment bir akıllı telefon olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Önceki nesillerde A5x serisinin her daim amiral gemilerini aratmayan bir deneyim sunduğunu görmüştük.

Sızıntılara göre Galaxy A54, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.4 inç büyüklükte AMOLED bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 120 Hz ekran yenileme hızını da destekleyecek.

Kamera tarafında akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda 50 MP çözünürlükte bir ana kamera bizlere göz kırpıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Galaxy A54 ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar içi 32 MP çözünürlükte ön kameraya da sahip.

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Donanım tarafında akıllı telefonun hangi yonga seti ile geleceği henüz bilinmiyor. Ancak Galaxy A54, 5100 mAH büyüklükte bir pile sahip olacak. Bu pil 25W kablolu şarjı da destekleyecek. Depolama tarafında ise iki farklı seçenek bulunacak:

8 GB RAM + 128 GB Dahili Depolama

8 GB RAM + 256 GB Dahili Depolama

Şimdilik Galaxy A54 hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız.