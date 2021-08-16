Akıllı Telefonlar
Galaxy A52 vs Note 10 Pro | 500 TL FARKA DEĞER Mİ?
Telefon piyasasında durumun en karışık olduğu nokta orta segment telefonlar. Bu segmentte bir çok farklı telefon bulunuyorken hepsinin birbirlerine artısı ve eksisi bulunuyor. Segmentteki en iddialı telefonlar olan Samsung Galaxy A52 ve Redmi Note 10 Pro’yu bu videoda karşılaştırıyoruz.
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TASARIM
Bu konuda iki telefonda kullanıcıya öznel seçimler sunuyor. Samsung Galaxy A52 arka tarafta kamera çıkıntısını kapatacak şekilde ayarlanmış, büyük abisi Galaxy S21 serisine benzer bir tasarımla geliyor. Ayrıca arka kapağın soft deri görünümlü olması sayesinde parmak izi ve leke tutmuyor. Redmi Note 10 Pro ise arka tarafındaki kamera çıkıntısı ile dikkat çekiyor. İçerisinde bulunan sensörün büyüklüğü de bunu etkiliyor. Önceki serilere göre incelen ve hafifleyen yapısıyla daha iyi bir forma kavuşan telefonun bronz rengi de çok şık görünüyor. İki telefonda ön tarafın ortasında bulunan ekran deliği kamarası ile geliyor. Ön çerçevelerin iki telefonda da ince tutulduğunu da söylemeden geçmeyelim.
EKRAN
Samsung Galaxy A52′ de 6.5 inç büyüklüğünde Super AMOLED FULL HD+ çözünürlük sunan 90Hz ekran tazeleme oranıyla geliyor. 407 PPI piksel yoğunluğu sunan telefon maksimum 800nit parlaklık sunabiliyor. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekranın kasaya olan oranı ise %84.62. Redmi Note 10 Pro’ya baktığımızda ise 6.67 inç büyüklüğünde, AMOLED FULL HD+ çözünürlüğünde, 120Hz ekran tazeleme oranıyla geliyor. 395 PPI piksel yoğunluğu sunan telefon maksimum parlaklık seviyesine ise 1200nit değerinde ulaşıyor. Galaxy A52 gibi Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekranın kasaya olan oranı ise %85.29.
PERFORMANS
İki telefonda Qualcomm Snapdragon işlemciler kullanıyor. Samsung Galaxy A52 Qualcomm Snapdragon 720G, Redmi Note 10 Pro ise Qualcomm Snapdragon 732G kullanıyor. İki işlemci arasındaki fark Qualcomm Snapdragon732G nin biraz daha güncel ve daha verimli olmasından kaynaklanıyor. İki telefonda RAM ve ROM tarafında da benzerlik gösteriyor. İki telefonu da 8GB RAM ve 128GB ROM ile satın alabiliyorsunuz. Ek olarak Redmi Note 10 Pro’nun 6GB RAM olan versiyonunu da satın almak mümkün. Günlük kullanımda herhangi bir fark gözlemlenemezken sentetik testlerde de aynı şekilde ufak farklar olduğu görülüyor. Arayüz ve yazılım tarafında birbirlerinden ayrılan modellerde Galaxy A52 OneUI arayüzünü kullanırken, Redmi Note 10 Pro’da ise MIUI arayüzü bulunuyor. Bu iki telefon arasında OneUI daha sade ve kullanışlı bir arayüz sunuyor.
KAMERA
Kamera tarafında bu iki cihaz segmentindeki en iyilerden iki tanesi olabilecek konumda bulunuyor. Samsung Galaxy A52 OIS bulundurması ile dikkat çekiyor. Sarsıntısız çekimler için OIS gibi hayati bir değeri bulundurması ile Note 10 Pro karşısında bir artı puan alıyor. Ancak Note 10 Pro içerisinde bulundurduğu 108MP’lik ana kamerası ile daha net ve keskin çekimler yapmanıza olanak tanıyor. Ayrıca Note 10 Pro’da bulunan makro kamerası ise segmentinin üzerinde bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine topluyor. İki telefonunda gündüz çekimlerinde daha iyiyken Galaxy A52 gece çekimlerinde hem OIS hem de kamera yazılımının daha iyi olması sebebiyle öne geçiyor.
BATARYA
Orta seviye konumunda olan telefonların işlemcilerin verimli olduğu ve bir günü çok rahatlıkla çıkarabilecek batarya kapasiteleri olduğunu biliyoruz. Burada da Samsung Galaxy A52 4500 mAh bataryayı içerisinde bulunduryor. 25W değerinde hızlı şarj desteği olsa da kutusundan 15W değerinde bir şarj aleti çıkıyor. Redmi Note 10 Pro’da ise 5020 mAh değerinse sahip bir batarya bulunuyor. Ayrıca kutu içerisine dahil olan 33W değerinde şarj aletiyle hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Günlük kullanımda iki telefonda bir günü aşan bir pil ömrü vadediyor.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Mix 4’ün 1 dakikada elde ettiği gelir açıklandı!
Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi Mix 4‘ün saniyeler içerisinde elde ettiği gelir açıklandı. İşte Xiaomi’nin stokları tüketen modeli Mi Mix 4‘ün ve şirketin yeni tablet modeli Mi Pad 5‘in 1 dakikalık satış geliri.
Xiaomi‘nin geçtiğimiz hafta karşımıza çıkan modelleri çok yoğun ilgi gördü. Mi Mix serisine ait yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi Mix 4‘ü ve yeni tablet modeli Mi Pad 5’i tanıtan Xiaomi, dakikalar içerisinde şaşırtıcı satışlar kaydetti. Xiaomi’nin saniyeler içerisinde stokları tükenen yeni modelleri, yüksek satışları nedeniyle çok ciddi bir gelir elde etti. İşte Xiaomi Mi Mix 4 ve Mi Pad 5 modellerinin 1 dakikadaki satış gelirleri.
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Xiaomi Mi Mix 4 yok satıyor!
Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Mi Mix 4 uzun süredir beklenilen bir modeldi. Geçtiğimiz hafta tanıtılan ekran altı kameralı ilk Xiaomi modeli Mi Mix 4 dolayısıyla büyük ilgi gördü. Dün gelen bilgilere göre toplamda 520.000 ön sipariş alan Xiaomi Mi Mix 4, şimdi satışa sunulduktan sonraki 1 dakikada elde ettiği geliri ortaya serdi.
Xiaomi, Mi Mix 4‘ü satışa sunduktan tam 1 dakika sonra toplamda 300 milyon yuan değerinde satış yaptı. Yani sadece Mi Mix 4’ün 1 dakikalık satışıyla 46.3 milyon dolar gelir elde eden Xiaomi, herkesi şaşırttı.
Öte yandan Xiaomi‘nin yine yakın tarihte tanıtılan yeni tablet modeli Mi Pad 5 de tıpkı Mi Mix 4 gibi çok satan modeller arasında yer alıyor. Yine satışa sunulduktan 1 dakika sonra çok ciddi gelirler elde eden Mi Pad 5, Mi Mix 4’ten biraz daha az olsa da tam 200 milyon yuan değerinde satış kaydetti. Diğer bir deyişle 30.87 milyon dolar gelir elde eden Mi Pad 5, bir tablet modeli olmasına rağmen çok ciddi rağbet gördü.
Xiaomi Mi Mix 4 ve Mi Pad 5 modelleri ile ciddi başarı elde eden şirket, şimdiden stokların tükendiğini belirtti. Tabiki ürünlerin kullanıcılara ulaşacağını biliyoruz ancak bu kadar yüksek satış rakamlarının olması tedarik sürecini biraz geciktirebilir. Bakalım Xiaomi’nin yeni modelleri satışlarında bu başarıyı ne kadar daha elinde tutacak.
Xiaomi Mi Mix 4 teknik özellikleri!
- İşlemci: Snapdragon 888+
- Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz, FHD+
- RAM: 8GB / 12GB
- Depolama: 128GB / 512GB
- Batarya: 4500mAh, 120W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteği
- Ön Kamera: 20MP, 1,6 µm ekran altı kamera
- Arka Kamera: 108MP OIS ana kamera + 8MP periskop + 13MP ultra geniş açılı
- Fiyat: 770 – 970 Dolar
Xiaomi Mi Pad 5 teknik özellikleri!
- İşlemci: Snapdragon 860
- Ekran: 11 inç, 120Hz, 2560×1600 piksel
- RAM: 6GB
- Depolama: 128GB / 256GB
- Batarya: 8720mAh, 33W hızlı şarj destekli
- Ön Kamera: 8MP
- Arka Kamera: 13MP
- Fiyat: 310 – 335 Dolar
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Mix 4’ün Ön Sipariş Sayısı 500 Bini Aştı!
Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi Mix 4, 500 binden fazla ön sipariş aldı. İşte Mi Mix 4’ü bu kadar ilgi odağı yapan özellikleri.
Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi Mix 4 kısa bir süre önce tanıtıldı ve ön siparişe açıldı. 2018 yılından beri Mix serisine ait bir model piyasaya sürmeyen Xiaomi, yüksek özelliklere sahip Mi Mix 4 modeli ile ilgiyi üzerine çekmişti. Bu ilginin en büyük göstergesi ise Mi Mix 4‘ün ön sipariş sayısı oldu. İşte Mi Mix 4’ün ön sipariş sayısı, özellikleri ve fiyatı.
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Xiaomi Mi Mix 4’ün ön sipariş sayısı!
Yüksek özellikleri ile tanıtılan Xiaomi Mi Mix 4, lansmandan birkaç saat sonra ön sipariş ile satılmaya başlandı. Birkaç dakika süren ön sipariş süreci, stokların tükenmesiyle sona ermişti. Daha sonra tekrardan açılan ön siparişler, toplama bakıldığında gerçekten yüksek bir rakama ulaştı. 500 bin seviyesini kolayca aşan Xiaomi Mi Mix 4, toplamda 520.000 ön sipariş alarak, stokları tüketti diyebiliriz.
Peki Xiaomi Mi Mix 4’ü bu kadar ilgi çekici kılan özellikler nedir? Ya da Xiaomi Mi Mix 4‘ün fiyatı nedir? Gelin bunlarada göz atalım.
Xiaomi Mi Mix 4’ün özellikleri!
Xiaomi’nin ilk ekran altı kameralı modeli olan Xiaomi Mi Mix 4, üzerinde 6.67 inç büyüklüğünde 1080×2400 piksel FHD+ çözünürlüğünde bir ekran taşıyor. 120Hz yenileme hızına sahip olan bu AMOLED ekran Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Ayrıca ekran normal bir panelden %30 daha hafif. Çünkü bu ekran altında 20MP‘lik 1,6 µm bir ekran altı kamera taşıyor.
Arka tarafında ana kamera olarak Samsung’un 108MP‘lik OIS destekli ISOCELL HMX sensörü taşıyan Mi Mix 4, bunun hemen yanında 5X optik zoom özellikli 8MP‘lik bir periskop kamera ve 13MP‘lik ultra geniş açılı sensörü taşıyor.
Performansını Qualcomm’un Snapdragon 888+ yonga setindan alan cihaz, 8GB ve 12GB RAM bellekler ile bu işlemciyi destekliyor. 128GB ve 512GB deolama seçenekleri sunan Xioami Mi Mix 4, 4500mAh‘lik bir pili içerisinde taşıyor. 120W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunan cihaz, gerçekten yeterli bir şarj deneyimi sunuyor.
Xiaomi Mi Mix 4’ün fiyatı!
Tüm bu özellikler ile birlikte gelen Xiaomi Mi Mix 4, 771 Dolar başlangıç fiyatına sahip. Üst modeli olan 12GB / 512GB’lık versiyon ise 970 Dolar fiyat etiketine sahip.
16 Ağustos’ta resmi olarak satışına başlanılacak olan Xioami Mi Mix 4, ön siparişlerde çok ciddi bir satış sağlamış. Bakalım Xiaomi Mi Mix 4 toplam ne kadar satacak. Sizce Xiaomi Mi Mix 4 bu yılın en iyi amiral gemisi modeli olmaya aday mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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