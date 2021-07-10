Galaxy A52 Mi Pahalı Yoksa Biz Mi Fakiriz? | Redmi Note 9 Pro vs Galaxy A52

Samsung Galaxy A52, Samsung tarafından Türkiye’de üretilmesine rağmen cihazın “fiyatı çok pahalı” diye sitem eden çok fazla kullanıcı var. Peki gelin bakalım zamanının fiyat performans cihazı denilen Note 9 Pro’ya göre ne kadar pahalı. Yalnız şunu söyleyeyim, muhtemelen hepimiz Galaxy A52’nin Redmi Note 9 Pro’ya göre çok daha iyi bir cihaz olduğunun farkındayız. Aslında ben burada cihazların performansı dışında başka bir konuya da değineceğim.

Galaxy A52 ve Redmi Note 9 Pro modellerinin fiyatlarını Hepsiburada üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Galaxy A52 ve Redmi Note 9 Pro modellerinin fiyatlarını Trendyol üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Fiyatlar

Redmi Note 9 Pro’da iki opsiyon var biri 64 GB dahili depolama 6 GB RAM diğeri de 128 GB dahili depolama ve 6 GB RAM. Samsung Galaxy A52’de tek opsiyonunuz var o da 128’e 8 şeklinde. Redmi Note 9’un 128 GB’lık versiyonunu seçseniz bile A52 tarafında RAM avantajınız var. Depolama konusundaysa A52’nin eli bol ama Redmi Note 9 Pro da ben cihazımı ucuza mal etmek istiyorum diyen için 64 GB versiyon sunuyor.

Redmi Note 9 Pro’nun piyasaya ilk girdiği tarihte fiyat performans açısından çok başarılı bir cihaz olduğunu hepimiz kabul ediyoruzdur. O zamanlarda Snapdragon 720G gibi bir işlemciyi devasa bir ekranla beraber uygun fiyata sunarak büyük iş başardığını düşünmüştük. Fakat bugün geldiğimiz noktada Redmi Note 9 Pro yerine o kadar güzel alternatifler piyasaya geldi ki, Redmi Note 9 Pro’nun parlayan yıldızı yavaş yavaş sönmeye başladı.

Öte yandan piyasada hala henüz çok yeni olan Galaxy A52, Redmi Note 9 Pro’dan daha iyi özelliklere sahip olmasının yanı sıra hemen hemen aynı fiyata sahip. Fakat buna rağmen Galaxy A52’nin çok pahalı olduğunu düşünenler var tabi böyle düşünenlere de saygı duymak lazım.

Galaxy A52’nin Redmi Note 9 Pro’dan üstün olduğu noktalar

Galaxy A52’nin Redmi Note 9 Pro’dan üstün olduğu noktalar olduğunu söylemiştik peki neler bunlar?

En başta hafiflik, Redmi Note 9 Pro dediğiniz cihaz 209 gram. Yani gayet ağır bir cihaz. Galaxy A52’yse başta Dilşah olmak üzere (bilirsiniz kendisi ağır cihazları pek sevmez) kadınların bile gayet rahat kullanabileceği hafiflikte ve kibarlıkta bir cihaz. 189 gram ağırlığı var. IP67 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası. Bu sertifika zaten başlı başına bir maliyet unsuru. Ve zor anlarda insanın içini rahatlatan bir şey örneğin bir yağmurda kaldınız ve telefona bakmanız lazım vesaire. Cihazım su geçirip bozulur mu gibi dertleriniz olmadan kullanmaya devam edebilmenizi sağlıyor veya daha ötesi cihaz yanlışlıkla elinizden kayıp suya vs. düşerse cihazınızın su alıp bozulmayacağı anlamına geliyor. Kutudan Android 11’le gelmesi ve Samsung’un A52 modelleri için 3 güncelleme sözü vermiş olması. Yani bugün A52 aldığınızda uzun süre güncel kalacak bir cihaza sahip olacaksınız. ONE UI, bence şuan kullanıcıyı en rahat hissettiren arayüz olan ONE UI’ın doğal olarak A52’de bulunuyor olması önemli. Xiaomi cephesinin arayüzü de fena değil fakat hala bence kullanım deneyimi en iyi olan ONE UI. Bu yüzden cihazın ONE UI arayüzüyle geliyor olması da güzel bir avantaj. Stereo hoparlörler. Galaxy A52’nin hoparlörlerinin amiral gemisi düzeyinde cihazlarla yarışabilecek ses kalitesine sahip olması bir diğer artısı. Bu stereo hoparlörlerden çok temiz ses alabilmeniz mümkün. Telefondan müzik dinlemek de bu sayede çok zevkli hale geliyor. Ekran altı parmak izi okuyucu bulunması. Tabiki buradaki parmak izi okuyucu Redmi Note 9 Pro’daki fiziksel parmak izi okuyucu kadar hızlı değil fakat ekran altında bulunmasını seven ve isteyen insanlar da olduğu için bunu da artılara ekledim. 32 MP ön kamerasıyla beraber ön kamerayla 4K video çekimi yapabilmesi, Bu değerler Redmi Note 9 Pro için 16 MP ve çekebileceği video çözünürlüğü de maksimum 1080p. Bence Galaxy A52’nin Redmi Note 9 Pro’ya göre en en en önemli avantajı ekranı. Birkere en başta Redmi Note 9 Pro’da IPS LCD ekran varken Galaxy A52’de AMOLED ekran olduğu yetmemiş gibi üstüne bir de 90Hz tazeleme hızı sunmuş burada Samsung. Yani sırf bu fark için bile aradaki fiyat farkını ödemeye değiyor.

Redmi Note 9 Pro’nun Galaxy A52’ye göre avantajları

Tabi ki bunlara karşılık Redmi Note 9 Pro’nun da Galaxy A52’ye göre avantajları var mesela pilde Galaxy A52 4.500 mAh kapasite sunarken Redmi Note 9 Pro 5.020 mAh sunuyor. Hızlı şarjda Galaxy A52 25W’ken Note 9 Pro 33W, ekran boyutu Note 9 Pro’da 6.67 inçken Galaxy A52’de 6.5 inç vesaire gibi. Ama bunların hiçbiri demin saydığım kadar kritik farklar değil.

Fakat buna rağmen Redmi Note 9 Pro ilk çıktığında vaay o fiyata ne kadar iyi telefon diyorduk. Ama Galaxy A52 çıktığında Redmi Note 9 Pro’yla aynı fiyata çıktı ve birçok yönden Redmi Note 9 Pro’dan daha üstün olmasına rağmen ya çok pahalı çok pahalı diyenler oldu. Ki burada marka Samsung diğer tarafta Redmi Xiaomi’nin alt markası ve biz Samsung cihazların kendisiyle benzer donanımdaki Redmi hatta Xiaomi cihazlardan bile daha pahalı olduğunu görürüz zaten. Burada aslında geçmişe dönüp baktığımızda, yani Redmi Note 9 Pro’nun çıktığı tarihe, o zaman bizim Redmi Note 9 Pro’yu fiyat performans olarak beğenmemizin sebebi alım gücümüzün daha yüksek olmasıydı. Ama bugüne bakınca da, azalan alım gücümüzden dolayı kendisinden daha donanımlı olup da aynı fiyata satılan A52’yi fiyat / performans olarak beğenmiyoruz.

Sonuç

Özetle Galaxy A52’nin insanlar tarafından pahalı bulunmasının sebebi aslında cihazın fiyatı değil. Tam tersine bizlerin azalmaya başlayan alım gücü. Zamanla alım gücümüzün düşüş göstermesiyle beraber; geçmişe nazaran benzer fiyatlara sahip cihazlar da artık bizlere kendilerini daha pahalı gibi hissettirmeye başlıyorlar.