Video
Galaxy A52 Mi Pahalı Yoksa Biz Mi Fakiriz? | Redmi Note 9 Pro vs Galaxy A52
Samsung Galaxy A52, Samsung tarafından Türkiye’de üretilmesine rağmen cihazın “fiyatı çok pahalı” diye sitem eden çok fazla kullanıcı var. Peki gelin bakalım zamanının fiyat performans cihazı denilen Note 9 Pro’ya göre ne kadar pahalı. Yalnız şunu söyleyeyim, muhtemelen hepimiz Galaxy A52’nin Redmi Note 9 Pro’ya göre çok daha iyi bir cihaz olduğunun farkındayız. Aslında ben burada cihazların performansı dışında başka bir konuya da değineceğim.
Galaxy A52 ve Redmi Note 9 Pro modellerinin fiyatlarını Hepsiburada üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Galaxy A52 ve Redmi Note 9 Pro modellerinin fiyatlarını Trendyol üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
İlginizi çekebilir: OPPO A74 İncelemesi | Orta Segmentte Elegant Tasarım!
İçindekiler
Fiyatlar
Redmi Note 9 Pro’da iki opsiyon var biri 64 GB dahili depolama 6 GB RAM diğeri de 128 GB dahili depolama ve 6 GB RAM. Samsung Galaxy A52’de tek opsiyonunuz var o da 128’e 8 şeklinde. Redmi Note 9’un 128 GB’lık versiyonunu seçseniz bile A52 tarafında RAM avantajınız var. Depolama konusundaysa A52’nin eli bol ama Redmi Note 9 Pro da ben cihazımı ucuza mal etmek istiyorum diyen için 64 GB versiyon sunuyor.
Redmi Note 9 Pro’nun piyasaya ilk girdiği tarihte fiyat performans açısından çok başarılı bir cihaz olduğunu hepimiz kabul ediyoruzdur. O zamanlarda Snapdragon 720G gibi bir işlemciyi devasa bir ekranla beraber uygun fiyata sunarak büyük iş başardığını düşünmüştük. Fakat bugün geldiğimiz noktada Redmi Note 9 Pro yerine o kadar güzel alternatifler piyasaya geldi ki, Redmi Note 9 Pro’nun parlayan yıldızı yavaş yavaş sönmeye başladı.
Öte yandan piyasada hala henüz çok yeni olan Galaxy A52, Redmi Note 9 Pro’dan daha iyi özelliklere sahip olmasının yanı sıra hemen hemen aynı fiyata sahip. Fakat buna rağmen Galaxy A52’nin çok pahalı olduğunu düşünenler var tabi böyle düşünenlere de saygı duymak lazım.
Galaxy A52’nin Redmi Note 9 Pro’dan üstün olduğu noktalar
Galaxy A52’nin Redmi Note 9 Pro’dan üstün olduğu noktalar olduğunu söylemiştik peki neler bunlar?
- En başta hafiflik, Redmi Note 9 Pro dediğiniz cihaz 209 gram. Yani gayet ağır bir cihaz. Galaxy A52’yse başta Dilşah olmak üzere (bilirsiniz kendisi ağır cihazları pek sevmez) kadınların bile gayet rahat kullanabileceği hafiflikte ve kibarlıkta bir cihaz. 189 gram ağırlığı var.
- IP67 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası. Bu sertifika zaten başlı başına bir maliyet unsuru. Ve zor anlarda insanın içini rahatlatan bir şey örneğin bir yağmurda kaldınız ve telefona bakmanız lazım vesaire. Cihazım su geçirip bozulur mu gibi dertleriniz olmadan kullanmaya devam edebilmenizi sağlıyor veya daha ötesi cihaz yanlışlıkla elinizden kayıp suya vs. düşerse cihazınızın su alıp bozulmayacağı anlamına geliyor.
- Kutudan Android 11’le gelmesi ve Samsung’un A52 modelleri için 3 güncelleme sözü vermiş olması. Yani bugün A52 aldığınızda uzun süre güncel kalacak bir cihaza sahip olacaksınız.
- ONE UI, bence şuan kullanıcıyı en rahat hissettiren arayüz olan ONE UI’ın doğal olarak A52’de bulunuyor olması önemli. Xiaomi cephesinin arayüzü de fena değil fakat hala bence kullanım deneyimi en iyi olan ONE UI. Bu yüzden cihazın ONE UI arayüzüyle geliyor olması da güzel bir avantaj.
- Stereo hoparlörler. Galaxy A52’nin hoparlörlerinin amiral gemisi düzeyinde cihazlarla yarışabilecek ses kalitesine sahip olması bir diğer artısı. Bu stereo hoparlörlerden çok temiz ses alabilmeniz mümkün. Telefondan müzik dinlemek de bu sayede çok zevkli hale geliyor.
- Ekran altı parmak izi okuyucu bulunması. Tabiki buradaki parmak izi okuyucu Redmi Note 9 Pro’daki fiziksel parmak izi okuyucu kadar hızlı değil fakat ekran altında bulunmasını seven ve isteyen insanlar da olduğu için bunu da artılara ekledim.
- 32 MP ön kamerasıyla beraber ön kamerayla 4K video çekimi yapabilmesi, Bu değerler Redmi Note 9 Pro için 16 MP ve çekebileceği video çözünürlüğü de maksimum 1080p.
- Bence Galaxy A52’nin Redmi Note 9 Pro’ya göre en en en önemli avantajı ekranı. Birkere en başta Redmi Note 9 Pro’da IPS LCD ekran varken Galaxy A52’de AMOLED ekran olduğu yetmemiş gibi üstüne bir de 90Hz tazeleme hızı sunmuş burada Samsung. Yani sırf bu fark için bile aradaki fiyat farkını ödemeye değiyor.
Redmi Note 9 Pro’nun Galaxy A52’ye göre avantajları
Tabi ki bunlara karşılık Redmi Note 9 Pro’nun da Galaxy A52’ye göre avantajları var mesela pilde Galaxy A52 4.500 mAh kapasite sunarken Redmi Note 9 Pro 5.020 mAh sunuyor. Hızlı şarjda Galaxy A52 25W’ken Note 9 Pro 33W, ekran boyutu Note 9 Pro’da 6.67 inçken Galaxy A52’de 6.5 inç vesaire gibi. Ama bunların hiçbiri demin saydığım kadar kritik farklar değil.
Fakat buna rağmen Redmi Note 9 Pro ilk çıktığında vaay o fiyata ne kadar iyi telefon diyorduk. Ama Galaxy A52 çıktığında Redmi Note 9 Pro’yla aynı fiyata çıktı ve birçok yönden Redmi Note 9 Pro’dan daha üstün olmasına rağmen ya çok pahalı çok pahalı diyenler oldu. Ki burada marka Samsung diğer tarafta Redmi Xiaomi’nin alt markası ve biz Samsung cihazların kendisiyle benzer donanımdaki Redmi hatta Xiaomi cihazlardan bile daha pahalı olduğunu görürüz zaten. Burada aslında geçmişe dönüp baktığımızda, yani Redmi Note 9 Pro’nun çıktığı tarihe, o zaman bizim Redmi Note 9 Pro’yu fiyat performans olarak beğenmemizin sebebi alım gücümüzün daha yüksek olmasıydı. Ama bugüne bakınca da, azalan alım gücümüzden dolayı kendisinden daha donanımlı olup da aynı fiyata satılan A52’yi fiyat / performans olarak beğenmiyoruz.
Sonuç
Özetle Galaxy A52’nin insanlar tarafından pahalı bulunmasının sebebi aslında cihazın fiyatı değil. Tam tersine bizlerin azalmaya başlayan alım gücü. Zamanla alım gücümüzün düşüş göstermesiyle beraber; geçmişe nazaran benzer fiyatlara sahip cihazlar da artık bizlere kendilerini daha pahalı gibi hissettirmeye başlıyorlar.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Video
Siz Sordunuz Aydoğan Cevapladı | Sorun Söyleyelim #20
Sorun Söyleyelim #20 bölüm ile karşınızdayız. Yeni konseptimizle beraber Dilşah, her hafta bir konuk alacak ve konuğa yönlendiren sorular cevaplanacak.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Türk Telekom | Nesini Sevmiyorsunuz? #10
Sizlerde sorularınızın cevaplanmasını isterseniz hafta içinde sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız Sorun Söyleyelim gönderilerine sorularınızı iletebilirsiniz. Bu bölümde editörlerimizden Aydoğan yönlendirdiğiniz soruları cevapladı.
İyi Seyirler..
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Cuma Raporu
Cuma Raporu #162: OnePlus Resmen Türkiye’de, İlk HarmonyOS Tabanlı Cihaz Elimizde ve Dahası
Cuma Raporu bu hafta da dolu dolu bir teknoloji gündemiyle karşınızda. Haftanın dikkat çeken gelişmeleri OnePlus’ın resmen ülkemize giriş yapması ve HarmonyOS tabanlı çalışan ilk cihaz olan MatePad 11’in elimize geçmesi oldu.
İlginizi çekebilir: OnePlus 9 ailesi resmi olarak Türkiye’de satışa çıkıyor!
Diğer haberler içinse, zaman çizelgesi aşağıdadır:
0:00 Giriş
0:18 Çocuk istismarıyla ilgili olarak alınan yeni kararlar
1:31 Ersin’in duyurusu
3:29 OnePlus resmen Türkiye’de
12:54 HarmonyOS tabanlı ilk cihaz MatePad 11 elimizde
21:24 Oppo kendi görüntü işlemcisini ve çipsetini üretme çalışmalarına başladı
26:39 Huawei, yapay zeka ve çip geliştirme süreçlerinde çalışacak mühendisler arıyor
34:17 Covid-19 geçirenler 2 doz aşı yaptırabilecek
41:51 VLP aşısının faz 2 çalışmaları başladı
44:25 İzlanda’da haftalık çalışma süresini 4 güne indirme deneyi
48:04 Akbank’ın sistemi çöktü
54:51 Poco M3 Pro 5G, Dimensity işlemciyle Türkiye’de satışa çıktı
58:57 YouTube, kullanıcılara sakıncalı videolar mı öneriyor?
1:09:29 Yeni Müze Kart tasarımında Shutterstock logosu
1:24:12 Bir sonraki Cuma Raporu canlı yayınlanacak
1:25:13 Kapanış
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Aksesuar
TASARIM ÖDÜLLÜ KULAKLIK! | Philips TAT8505BK incelemesi
Philips TAT8505BK incelemesiyle karşınızdayız. Kulaklık tasarımıyla Reddot 2020’de ödül kazanan kulaklığın sunduğu performans detayları videomuzda görebilirsiniz.
İlginizi çekebilir; HEDİYE ETTİĞİMİZ TELEVİZYON! | Philips The One 58PUS8505 inceleme
TASARIM ÖDÜLLÜ KULAKLIK! | Philips TAT8505BK incelemesi
Zengin, ayrıntılı seslerin keyfini çıkarmanız için üretilen Philips TAT8505BK, etrafınızdaki sesleri de rahatlıkla duymanızı sağlıyor. Aktif Gürültü Önleme ve Farkındalık Moduna sahip olan ürün, kullanım açısından da kolay bir deneyim sunuyor. Böylece neleri duymak istediğinize siz karar verebiliyorsunuz.
Kulaklıklar sayesinde yürürken ya da koşarken şarkının keyfini çıkarabilirsiniz. Bir harici mikrofon ile bir dahili mikrofondan oluşan sistemi ANC moduyla dış sesleri ciddi oranda engelleyebiliyor. Farkındalık Modu sayesinde ise dış sesleri duyarak toplu alanlarda yürürken müziğinizi güvende dinleyebileceksiniz. Ayrıca adapif moduyla sizin durumunuza göre özel ANC sağlanabilmesi de avantaj olmuş.
Bir TWS için 13 mm sürücüler, çaldığınız her parçada güçlü bas ve müthiş netlik keyfi sunabilecek kadar büyük. Bas, tiz, vokal gibi ses kanallarını başarılı bir şekilde ayırabilmesi gerçekten sevindirici. Bir diğer yandan kulaklıklardan birini çıkardığınızda müzik duraklatılıyor, tekrar taktığınızda ise oynatılmaya devam ediyor. Yani giyme algılaması da mevcut.
Mono modu ise tek başına kulaklığın kullanılmasını sağlıyor. Yani dilerseniz sağı dilerseniz solu tek başına kullanabilirsiniz. Google Asistan ya da Siri ile de uyumlu çalışan Philips TAT8505BK, sesli komutları algılayabiliyor ya da gelen mesajı sesli olarak size okuyabiliyor.
Philips Headphones uygulaması üzerinden kontrol edilebilen kulaklıklarda ANC modu ve equalizer ayarlarını kolayca yapabilirsiniz. Rahat kullanımlı ve ses kalitesi iyi bir TWS kulaklık arayanlar için oldukça güzel bir seçenek olacak.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Selocanq1, 2 hafta önce
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: Burak, 3 hafta önce
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: yeterki, 3 hafta önce
-
-
Yazan: hasanaydogdu, 1 ay önce
Galaxy A52 Mi Pahalı Yoksa Biz Mi Fakiriz? | Redmi Note 9 Pro vs Galaxy A52
Çin etkisinden dolayı Tesla Bitcoin satacak mı?
Siz Sordunuz Aydoğan Cevapladı | Sorun Söyleyelim #20
Şok anket: El Salvador Bitcoin yasası için hazır mı?
Cuma Raporu #162: OnePlus Resmen Türkiye’de, İlk HarmonyOS Tabanlı Cihaz Elimizde ve Dahası
Galaxy A52 Mi Pahalı Yoksa Biz Mi Fakiriz? | Redmi Note 9 Pro vs Galaxy A52
Siz Sordunuz Aydoğan Cevapladı | Sorun Söyleyelim #20
Cuma Raporu #162: OnePlus Resmen Türkiye’de, İlk HarmonyOS Tabanlı Cihaz Elimizde ve Dahası
TASARIM ÖDÜLLÜ KULAKLIK! | Philips TAT8505BK incelemesi
Kim Xiaomi Mi 11 Lite almalı?
Galaxy A52 Mi Pahalı Yoksa Biz Mi Fakiriz? | Redmi Note 9 Pro vs Galaxy A52
Siz Sordunuz Aydoğan Cevapladı | Sorun Söyleyelim #20
Cuma Raporu #162: OnePlus Resmen Türkiye’de, İlk HarmonyOS Tabanlı Cihaz Elimizde ve Dahası
TASARIM ÖDÜLLÜ KULAKLIK! | Philips TAT8505BK incelemesi
Kim Xiaomi Mi 11 Lite almalı?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.