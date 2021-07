Galaxy A52 Mi Pahalı Yoksa Biz Mi Fakiriz? | Redmi Note 9 Pro vs Galaxy A52

ONE UI, bence şuan kullanıcıyı en rahat hissettiren arayüz olan ONE UI’ın doğal olarak A52’de bulunuyor olması önemli. Xiaomi cephesinin arayüzü de fena değil fakat hala bence kullanım deneyimi en iyi olan ONE UI. Bu yüzden cihazın ONE UI arayüzüyle geliyor olması da güzel bir avantaj.